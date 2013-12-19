中国保险：险资对非传统投资持谨慎态度，不动产为最爱--普华永道

路透上海12月19日 - 国际会计和咨询公司普华永道(罗兵咸永道）最新报告指出，根据其最近的调研，中国保险公司大多对非传统投资持谨慎态度，逾八成受访者未来只会配置两成以下的资产在非传统投资产品中，而最受欢迎的非传统投资毫无疑问是不动产。

普华永道近期调研访问了25家保险公司及资产管理公司的32名资深投资从业人员，这些受访者的公司包括了国内收入及资产排名前15名的大型保险公司中的绝大多数。险资传统投资包括银行存款、债券、股票和基金，除此以外即归入非传统投资，例如非上市股权、不动产、债权投资计划、银行理财、信托及金融衍生产品等。

调研中，有81.25%的受访者表示，未来只会配置20%或更少的资产在非传统投资产品中，其中打算配置10%以下资产于非传统投资产品的受访者占了总数的37.50%。

随着保险资金投资范围的拓宽，国内各家保险公司今年来已经纷纷增加了对非传统投资领域资产的关注，三季度末保险业非传统投资占比已由去年的9%左右提高至15.15%。

调研报告指出，从调研问卷的相关回答中可以看出，导致保险投资机构对非传统投资较为谨慎的主要原因，是其对自身的风险管理信心不足，另外这些机构在法律、税务、会计和尽职调查等领域需要更多的专业协助。

对于非传统投资的偏好，调研结果显示，无论是目前还是未来不动产都是保险投资机构的最爱。目前最偏爱投资不动产的受访者占了总数的近72%，其次是信托(62.50%)和资产支持计划(56.52%)，非上市股权计划是最少受访者选择(25.00%)的资产类别。

在未来两年的投资方向选择上，受访者最偏爱的除了不动产(31.25%)之外，还有资产支持证券(ABS)，后者的得票率与不动产并列第一，是另一个保险投资机构偏爱的资产类别。

在境外投资方向，国内保险公司仍首选美国。调研结果显示，75%的受访者将美国作为其首选投资市场，较排名第二的香港(50%)整整高出25个百分点。排名第三的为欧洲(40.63%)。无一受访者选择印度、俄罗斯等金砖国家为首的新兴市场作为其境外投资的目标市场。

调研结果还显示，保险投资机构的境外投资产品偏好目前也较集中，即二级市场投资为主(占50.00%)。其次是直接投资(34.38%)和银行存款(28.13%)。私募股权基金(3.13%)是保险投资机构境外投资时选择最少的产品。未来投资意向选择上，不动产和房地产投资信托基金（Reits）分列前两位。