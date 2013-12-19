《热点透视》通胀率是英国复苏进程中的隐忧

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Ian Campbell 编译 石冠兰
路透伦敦12月18日 - 目前英国的复苏形势堪称决策者梦寐以求的状态。就业增加，通胀降低，这是英国央行长期持续低息政策的完美经济条件。但这种美景不会保持太久。
当英国央行8月为低息设置“前瞻性指引”时，曾预计到2016年第三季，失业率将从当时的7.8%降至7.1%。而仅仅四个月后，10月止的三个月失业率就降到了7.4%，而10月本身就是7.1%。看来明年初就有望降至7%--而这正是英国央行曾表态开始升息的门槛。
英国央行总裁卡尼已经开始为强劲数据可能对其低息政策带来的挑战做准备。他强调失业率并非引发货币收紧的自动触发器。唯一的推动因素将是通胀率--而通胀率方面的消息在一直向好，目前已降至2.1%。
卡尼也已经做出反应，略微削减了刺激举措。11月末，英国央行修改放款融资计划(Funding for Lending Scheme/FLS)，把抵押贷款排除到这项贷款补贴计划的范围之外。他不希望房价引发通胀导致新一轮消费者支出泡沫，这是正确的。可能还将出台更多遏制楼市的举措。
但就业率增长导致的通胀威胁是个间接风险。就业市场趋紧会在一定时间内推高薪资。近期数据有了一些轻微迹象。过去三个月平均薪资按年增加0.9%，略微上涨，其中民间部门为增加1.3%。而通胀将跟随薪资增加的脚步。
(英国央行的)战略性目标是保持低息，促进经济进一步复苏并在通胀有苗头时予以应对。目前来看运转得不错。但利率肯定会比此前预想的2016年更早上调。如果这算是对英国央行颜面的打击，也不会有多么痛苦。毕竟真正重要的是复苏和就业，而不是前瞻性指引和预估能力。(完) (译文审校 隋芬)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币