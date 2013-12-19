《热点透视》中国监管方发威，比特币热潮退烧

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
(重发调整标题)
撰稿 Edward Hadas；编译 朱晓军
路透伦敦12月18日 - 比特币热潮席卷全球，最后还是理智占了上风。这个过程中比特币给其支持者带来的不仅是经济损失，还让他们为自己的智力深感难堪。
就价格而言，比特币目前的表现跟过去两年如出一辙：剧烈波动。今年12月初比特币兑美元从2012年初的5美元升至1,200美元。截止北京时间周三下午，比特币价格仅仅略高于500美元，日内暴跌约四分之一。
最近这次崩跌的导火索是中国政府对国内一家主要比特币交易所发出禁令，其平台不得再吸收比特币买家的人民币资金。比特币拥趸们也许会说，当局此举是因为担心这种不受国家监管的货币增长太快。但情况并非如此。当局注意到比特币俨然是走私者的天堂--成为非法交易和逃避资本管控的手段。
比特币近期大跌背后隐藏着根本性的知识问题。催生比特币的科技魔术确保其稀缺性，这是价值存在的前提。但是需求也很重要。比特币支持者与金本位主义者有不少共同点，其中之一就是不信任政府。但与黄金不同的地方是，比特币这种靠运行计算机程序而存在的货币既不美好也不实用。同时，惊人的价格波动也破坏了对其可用作交易媒介的信念。货币使用者通常需要确定货币可以保值--至少在短期内如此。
比特币价值11月涨了近四倍，动力源于投机活动而非基本面价值。当市场形势不错时，买家就想参与其中。现在比特币的题材正在变味，持有者也试图锁定部分获利或是减少亏损。
与峰值相比，比特币价格已经下跌过半。暴跌强化了中国政府传达的讯息：不存在持有比特币的充分理由。这种电子化的伪货币已经风光了一把，梦想家、投机客和骗子在此期间享尽乐趣。不过既然当局开始关注，比特币恐怕还要进一步大跌。(完) (译文审校 白云)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币