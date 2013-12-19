更新版 1-新债招标：中国国开行一年浮息债利差飙高，资金更紧令人心碎

* 国开一年shibor浮息债利差远超预期

* 三年利差飙高幅度略逊，固息增发债需求最差

* 资金紧势加剧，压制新债表现

* 一年浮息债已具相当高的投资价值 (新增市场评论和更多细节)

路透上海12月19日 - 中国国家开发银行 周四上午招标发行三期债，其中一年shibor浮息债利差远超预期，并接近投标上限，另外两期债情况也不乐观。因此前机构强烈的公开市场逆回购操作期望落空，资金面紧势加剧，压制一级市场表现。

但交易员同时指出，今日新债结果偏高，仅是受资金面异动所致，而不论从绝对收益水平，还是和利率互换套利角度，以一年浮息债为首的投资价值已经相当明显。

华南一银行交易员表示，新债结果飙高，主要还是流动性吃紧影响，“现在这个资金面下短端收益率都是不正常的，本来预计央行逆回购，结果没有。”

北京一券商分析师并称，就一年期浮息债来说，与同期限固息债相比，5.99%的绝对收益不低，再加上未来shibor仍有续升预期，该期债已经具备相当高的投资价值。

据业内人士透露，国开行稍早招标的一年期shibor基准浮息债，中标利差64个基点(bp)，远超预期，并接近该期债65个bp的投标上限。以下为今日招标三期债的明细：

第49期 第50期 2011年15期增发

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预测均值 33bp 59bp --

中标利差(收益率) 64bp 70bp 5.3491%

投标倍数 1.73倍 2.09倍 1.11倍

银行间shibor基准政策性浮息债到期收益率曲线 显示，一年和三年的最新利差分别为41.91个bp和56.74个bp。

以下为发行条款明细：

第49期 第50期 2011年15期增发

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发行总量 至多50亿元 至多50亿元 不超过50亿元

追加 -- -- 至多20亿元

期限/计息方式 一年浮息 三年浮息 三年固息(实际期限约三个月)

利率基准 12月18日三个月Shibor五日均值(5.35%) --

招标方式 单一利差(荷兰式) 单一价格(荷兰式)

缴款日/起息日 12月24日/12月24日 12月24日/2011年3月22日

分销期 12月20日-12月24日

上市日 12月26日 12月30日

基本承销额 不设立

付息频率 按季 按年

发行人增发权利 保留

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