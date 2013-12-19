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货币新闻 | 2013年 12月 19日 星期四 11:50 BJT

全球金市：美国期银下跌3%至日低，美联储宣布削减购债

路透12月19日 - 美国期银跌3%至盘中低点每盎司19.435美元，稍早美联储宣布缩减经济刺激规模。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 许娜；审校 隋芬)
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