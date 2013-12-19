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货币新闻 | 2013年 12月 19日 星期四 11:38 BJT

韩国热股：现代汽车下跌3.5%，法院一项判决结果可能影响其薪资成本

路透首尔12月19日 - 现代汽车 周四股价扩大跌幅，下挫多达3.5%，昨日法院一项重要判决可能增加其劳工成本。

韩国最高法院周三裁定，固定奖金应计入为固定薪资，这项判决将连带影响现代汽车及通用汽车 等大型企业当地劳工提起的诉讼案。(完) (编译 李婷仪 审校 郑茵)
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