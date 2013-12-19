更新版 2-中国货币市场：七天利率刷新下半年高点，但央行SLO舒缓紧张情绪

(新增更多评论并更新收盘报价)

路透上海/北京12月19日 - 中国银行间市场周四资金面那根濒临绷断的神经，在央行通过SLO注入流动性后，得以暂时和缓。隔夜和七天质押式回购利率 今日双双再刷新下半年高点，线上和线下资金价格都在连续攀高，同业拆借交易系统和大额支付系统连续晚闭市的节奏。

中国人民银行周四在其官方微博称，近期已据市场流动性状况通过SLO(短期流动性调节工具)，向市场适度注入流动性；未来将视流动性余缺情况灵活运用SLO调节市场流动性。 市场人士则反馈称，下午4点后资金供给即现明显好转迹象。

“央行出来救一救，就没什么问题了，”北京一国有大行交易员说，“央行只要表明会维护流动性，大家就会有信心。”

市场人士上午则表示，央行公开市场未以逆回购驰援，机构大为失望，且今日还有现金定存到期，资金供需极度失衡，6月末时"钱荒"紧张之感似有再起迹象，零星的资金供给都在高位成交。

另据业内人士透露，中国银行间市场本币交易系统今日将延迟半小时收市。交易员称，本周以来资金转紧，央行大额支付和交易系统均曾出现过延迟关闭现象，但系统发布正式通知尚属首次。

在隔夜和七天都攀升至6月末以来新高的同时，华东一商业银行交易员上午还提到，目前线下同业资金价格也在攀升，三个月同业存款已经升至8%或更高，“(线下)七天听说有到10%的，我了解的至少8%、9%是肯定有的，短期的(资金价格)还可以看交易所，更能反映真实价格。”

银行间质押式回购七天 最高价为9.8%，隔夜 为10%；此前七天回购盘中高点为6月28日创下的10%，隔夜则是6月25日创下的15%；在6月末“钱荒”时，七天和隔夜回购最高曾分别飙升至28%和30%的历史高点。

在众所期盼央行放水中，今日公开市场却仍无任何操作，为连续第二周单周“零操作”。据此计算，本周将既无投放亦无回笼。

华东交易员还提到，美联储意外缩减了购债规模，虽然中国比其他新兴经济体的资本外流压力要小，但还是要注意观察后续外汇占款的变化趋势。

今日银行间市场质押式回购总成交金额为6,595.71亿元，较上日的6,608.34亿元略减；其中隔夜品种成交5,402.72亿元，上日为5,506.48亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

------------------------------------------------------------------------

质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 4.6133 3.8264 +78.69 5,402.72

七天 7.0582 6.3033 +75.49 804.73

14天 6.7920 6.3772 +41.48 128.06

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.5450 5.7600 -221.50 2,425.41

七天 5.1950 6.4800 -128.50 262.04

14天 6.5150 6.9750 -46.00 32.81

回购定盘利率

其中:隔夜 3.8300 3.7000 +13.00 --

七天 6.6000 5.2000 +140.00 --

14天 6.3500 4.9800 +137.00 --

Shibor

其中:隔夜 3.8460 3.5880 +25.80 --

七天 6.4720 5.9020 +57.00 --

三个月 5.4239 5.3850 +3.89 --