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货币新闻 | 2013年 12月 19日 星期四 12:03 BJT

韩国汇市：韩元兑美元跌逾1%，受累于美联储缩减购债

路透首尔12月19日 - 韩国韩元 周四在国内市场延续跌势，兑美元下跌逾1%；因美国联邦储备理事会(美联储/FED)决定缩减购债规模后，海外交易人士买进美元。

韩元兑美元 一度低见1,062.3，此为12月4日以来最弱水准，0350GMT时报1,061.6。

韩元料将创下六个月来最大单日百分比跌幅。(完)

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