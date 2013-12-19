中国汇市：人民币即期早盘小幅走贬，受美联储缩减购债规模影响

* 人民币早盘小幅走跌

* 受美联储减少购债消息拖累

* 中间价结束连三天升势后大幅下跌

* 短期人民币升值压力犹在

路透北京12月19日 - 人民币兑美元即期 周四早盘小幅走贬，国际美元指数在美联储（FED）宣布减少买债后大涨，人民币中间价相应大幅走贬近80个点子，结束此前连三日小幅走升势头，早盘人民币汇价亦一度触及6.0756元的低点。

但交易员指出，尽管美联储宣布减少买债的消息将减缓人民币升值的压力，但短期人民币升值势头犹在，今日早盘后段即激发出不少结汇盘，并最终压缩了人民币汇价下跌空间。

“昨天美元指数涨那么多，开盘一阵疯买（美元），...但结汇盘还是很多，现在汇价又回来了，美联储决议的影响只是‘一日游’。”上海一股份制行交易员指出。

北京时间12:19，人民币兑美元即期报6.0729元，上日收报6.0718元。今日人民币兑美元中间价 为6.1183元，上日中间价为6.1105元。

交易员并称，现在每天即期市场的净结汇量估计能达到10-20亿美元左右，人民币短期升值仍是大趋势，而长期看，美联储减少购债的决议料影响跨境资本的流动方向，将削弱人民币升值的预期。

不过，估计短期内监管层仍有意保持人民币汇率稳定，6.07有可能成为其短期守住的价格目标。交易员指出，未来仍要继续关注央行的中间价走向，年内升值空间应相当有限。

美联储周三表示，将把每月购债规模缩减100亿美元，至750亿美元。抵押支持证券和美国公债每月购买规模将于1月开始各自削减50亿美元。但FED亦表明会在较长时间维持"近零利率"。

受上述消息影响，香港离岸人民币即期汇价 周四早盘下跌，CNH即期汇价早盘一度触及6.0767的低点。且境内短期利率上扬，也让与利率变敏感的远期外汇 备感压力，在美元买盘簇拥下，美元／人民币升水扩大，远汇曲线全线上抬。

全球汇市方面，美元兑日圆周四位于逾五年高位，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)宣布开始缩减每月购债规模，向市场强烈暗示美国经济正在稳健复苏。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.1315/35，上日尾盘为6.1290。

北京时间12:19，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.0730/50元，上一交易日尾盘报6.0704元。