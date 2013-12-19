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货币新闻 | 2013年 12月 19日 星期四 15:18 BJT

表格：瑞士11月贸易顺差为21.12亿瑞郎，10月修正后为顺差22.82亿瑞郎

路透苏黎世12月19日 - 瑞士联邦海关办公室周四公布，瑞士11月出口下降3.0%至180.77亿瑞郎。11月贸易收支为顺差21.12亿瑞郎。

具体数据如下(单位以百万瑞郎计):

2013年11月 2013年10月 2012年11月

进口 15,965 15,987.1 15,838

出口 18,077 18,269.2 18,743

顺差 2,112 2,282.2 2,905

注：上述数字不包括贵金属与宝石、工艺品以及古董。

欲览声明全文，点击 www.ezv.admin.ch/aktuell/medien/index.html?lang=de (完) (编译 艾茂林; 审校 隋芬)
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