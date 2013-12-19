版本:
中国
货币新闻 | 2013年 12月 19日 星期四 17:35 BJT

表格：英国11月零售销售较前月增长0.3%，符合预估

路透伦敦12月19日 - 英国统计局周四公布，11月零售销售较前月增长0.3%，较上年同期增长2.0%，预估分别为增长0.3%和2.3%。

以下为详细数据:

零售销售量　　　　　 11月　 10月 (10月前值) 预估

较前月%(经季节调整) 0.3 -0.9 (-0.7) 0.3

较上年同期% 2.0 1.8 (1.8) 2.3 (完) (编译 王翔琼；审校 隋芬)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐