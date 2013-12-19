《国际主要央行公开市场操作一览》--12月19日

路透北京12月19日 - 美联储(FED)周三宣布缩减大规模购债的计划，但暗示维持低利率的时间会较原先承诺的更久，以试图缓和缩减购债的影响。美联储将每月缩减购债规模100亿美元，至750亿美元，缩减购买公债和抵押贷款支持债券(MBS)的规模相同。

欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性；日本央行2013年4月推出进一步宽松政策，承诺两年内将公债持有量增加一倍；台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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12/17 买入公债 15.75 02/15/2036 - 11/15/2043

12/16 买入公债 31.81 05/15/2021 - 11/15/2023

12/13 买入公债 15.75 02/15/2036 - 11/15/2043

12/12 买入公债 37.28 09/30/2019 - 10/31/2020

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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12/18 隔夜逆回购 -111.05 0.05%

12/17 隔夜逆回购 -140.70 0.05%

12/16 隔夜逆回购 -61.46 0.05%

12/13 三天逆回购 -175.15 0.05%

12/12 隔夜逆回购 -261.20 0.05%

此外，为保证机构抵押支持证券(MBS)交易的透明性，美联储按月度公布该类债券的操作情况。美联储本周三宣布，自2014年1月起，委员会将按每月350亿美元的进度购买MBS，2012年9月启动时为每月400亿美元。

其中，在2013年12月12日-2014年1月13日期间，FED计划在滚动操作中，购买约140亿美元的机构债和机构抵押支持证券。

欲浏览MBS操作详情,请点选(here)

《本周主要新闻》

--美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三宣布将缩减购债规模，但同时试图安抚市场，暗示其指标利率保持在低位的时间甚至可能长于其先前的承诺。美联储表示，将把每月购债规模缩减100亿美元，至750亿美元。此举可能标志着史无前例的刺激政策走向结束。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性，同时通过定期存款回收流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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12/18 98天期反向交易 209.142 --

12/17 五天期反向交易 1,189.114 0.25%(固定利率)

12/17 五天期定期存款 -1,522.511 0.23%

《本周主要新闻》

--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉表示，通胀若在低位维持过长时间，欧洲央行将准备采取行动，并补充道他确信欧元区将避免重蹈日本覆辙。但德拉吉不愿透露底牌，并拒绝详细讨论可能会采取何种工具来扭转物价长期处于低位的局面。

--欧洲央行表示，已任命努伊(Daniele Nouy)出任管欧元区新成立的银行监管委员会主席，为加强区域金融整合跨出了一步。这个新机构的成立是推动欧洲银行业联盟工作的一部份，该联盟还需要设立一个单一机制来处置破产银行以强化金融体系，以便有能力应对未来可能出现的危机。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 100,570

上周三 97,980

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当期变化 +2,590

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行短观调查显示，日本9-12月大型制造业企业信心升至六年高位，这对日相安倍晋三旨在结束15年通缩的刺激政策是个好兆头。但调查显示，企业对前景不太乐观，对增加资本支出较为谨慎，这凸显他们对于日本经济能否延续目前动能没有把握。

--日本央行的一名官员表示，央行要到2016年3月底才开始出售从金融机构购买的股票，比原定时间推迟了两年。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳于0.93%。 《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布，当日共发行1,696亿台币存单，相较存单到期1,704.5亿台币，存单发行余额减8.5亿。

--台湾央行周二公布，当日共发行4,188.5亿台币存单，相较存单到期4,200亿台币，存单发行余额减11.5亿。