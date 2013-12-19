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货币新闻 | 2013年 12月 19日 星期四 17:05 BJT

表格：LME金属库存最新变化--12月19日

路透伦敦12月19日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

    品种        最新库存           变动
    铜           383,925         -1,025
    锡            10,210           持平
    铅           217,475         -1,625
    锌           900,100         -4,825
    铝         5,467,825        +60,275
    镍           255,120           -126
    铝合金        56,580           -220
    NASAAC        85,740           -180
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据<0#LME-STOCKS>

 品种  库存数据      库存分布             品种    库存数据        库存分布
 铜    MCU-STOCKS  <0#MCUSTX-LOC-GRD>   铅      MPB-STOCKS    <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝    MAL-STOCKS  <0#MALSTX-LOC-GRD>   锡      MSN-STOCKS    <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌    MZN-STOCKS  <0#MZNSTX-LOC-GRD>   铝合金  MAA-STOCKS    <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍    MNI-STOCKS  <0#MNISTX-LOC-GRD>   NASAA   MNA-STOCKS    <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 田建华; 审校 白云)
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