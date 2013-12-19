《热点透视》汇控赢得李嘉诚两笔IPO大案，投行业务或将破茧而出

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Una Galani 编译 蔡美珍
路透香港12月19日 - 香港富豪李嘉诚可能已经送给汇丰控股 投行业务一个重大突破转机。李嘉诚似乎已经指定委托汇控安排两笔首次公开发行(IPO)大案。这具有重大意义。汇控虽然在亚洲拥有深厚金融往来关系，但从未能够好好利用转换成承办交易收入。现在或许终于水到渠成了。
汇丰身为香港最大银行，自然而然为李嘉诚旗下许多企业提供大量贷款。但根据Thomson One资料，过去10年来，李嘉诚旗下和记黄埔 的14件股权融资案之中，汇丰只分得三件。不过现在增加两件了。根据天空新闻台报导，汇丰正在安排屈臣氏的上市案。如果屈臣氏的估值市盈率能够达到像美国Walgreen 的12倍水准，则屈臣氏估值可能约达200亿美元。另外，香港电灯业务明年上市，可能集资高达57亿美元，此案也委任汇丰安排。
汇丰能走到这一步，经历了一段漫长奋斗。10年前，汇丰企图在全球资本市场建立势力，但未成功。当年，汇丰挖角摩根士丹利前执行主席司徒绍基(John Studzinski)，领导投行部门。司徒绍基大洒银弹延揽人才，但仍然没能带进多少生意，他在2006年离开汇丰，跳槽至黑石集团(百仕通)。截至12月18日的过去一年期间，汇丰在亚太地区IPO承销业绩榜排名第七，算是中间班水准，不过比起2010年时根本挤不进前25名，已经上升不少。
竞争对手私下很担心，总有一天汇控的企业金融关系及投行业务终将合作互惠。旗下拥有商业银行，也让汇控能够与大型企业维持关系，而其他银行有时则不得不放弃费用较低的投行客户。目前为止，汇控投行部门比较成功的领域局限于承办高收益公司债，从2010年以来，一直在亚太地区保持前三甲地位。
汇控绝不是光靠着银行放贷业务来换取承办交易。汇控旗下“环球银行及市场”部门在亚洲的放贷没有增加很多，这表示汇控并不是以提供企业取得信贷，作为赢得承办投行业务的手段。如果竞争对手决定积极利用自己的放贷业务取胜，汇控或许会吃亏。但这回获得亚洲交易大户李嘉诚的肯定，或许表示汇控终于时来运转了。(完)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币