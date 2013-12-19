台湾货币市场：跨年天期短率区间高位微扬，跨年资金供给方仍属少数

* 跨年天期短率区间高位微扬

* 资金需求转向跨年拆款

* 央行稍增冲销银行间隔夜拆款过剩资金

* 下半周短票量略增

记者 詹静宜

路透台北12月19日 - 台湾银行间跨新历年天期短率周四区间高位微扬。货币市场人士认为，随着年内资金需求萎缩，隔夜拆款利率持于当前低位，市场需求转向跨年拆款，其中较为青睐20天期拆款，然跨年资金供给方仍属少数，令跨年天期短率区间高位稍微走扬。

银行间资金调拨人士指出，由于大部份当地及外商银行不能承作跨年拆款，近日央行稍有扩大冲销银行间隔夜拆款过剩资金，让累计超额准备仅39亿台币，而整体市场年内资金充沛，隔夜及一周天期拆款成交利率续处低位，只不过目前跨年资金供给仅仰赖少数银行及大型金融机构，料年底前跨年短率区间高位仍有压力。

“年底不会太积极操作，但也不会太过担心。”一位小型民营银行资调人士说。

资调人士表示，近期排队请央行代收隔夜拆款资金的当地银行略有减少，推估当地银行因观望年底放款需求及考量年报资本适足率(BIS)计算，想要预留资金在帐上，下周态度观望的资金供给方是否加入跨年拆款行列将是影响年底前资金流动性的关键之一。

至于美联储意外提前缩减每月购债规模，货币市场反应相当淡静，资调人士认为，美国量化宽松(QE)缓步退场不致于影响台湾央行利率决策，市场多数预期央行下周四理监事会议仍会维持利率不变，反而较为关注央行冲销态度是否有所改变。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三宣布将每月缩减购债规模100亿美元，至750亿美元，每月购买350亿美元抵押贷款支持证券(MBS)和400亿美元公债。联储还表示，可能在失业率降至6.5%后相当长的一段时间内，维持联邦基金利率在0-0.25%，尤其是如果通胀低于2%的情况下。

本地时间12:30时：

**台币兑美元 中午收跌4.9分报29.794。

**台股 走扬0.43%，报8,385.28点；成交量 为604.23亿台币。

**银行间隔夜拆款加权平均利率 暂报0.388%，上日收在0.386%。今日区间暂在0.386-0.390%，上日区间在0.295-0.400%；一周拆款利率暂在0.388-0.430%，上日则为0.380-0.430%。

**发票量微幅增多**

短票市场方面，大型票券商指出，今日中南部分支机构发票量临时微调，令下半周短票量能温和放大，成交以30天期短票为主，周五发票量仍将续增，短票利率则持稳在既有区间。

票券商亦提及，由于本提存期市场资金宽裕，且年关库存短票并不多，加上落点年底的短票大致调整完备，料年底前短票利率应不致于走扬，除非有其他变数干扰。

今日票券商与银行间今年年内短票利率主要成交在0.60%，跨年天期的交投落在0.61-0.62%，成交以30天期为主，跨过农历年的较长天期短票成交仍以0.62-0.63%为主，以上成交利率大致同于上日。

周四央行存单到期金额为3,941亿，发行金额稍晚公布。 周五存单到期金额为877亿。

拆款中心 资料显示，修正后周三超额准备为负46亿台币，累计超额准备为39亿，加计前期1%的超额准备为852亿台币。

**RP利率持稳**

债券市场附买回(RP)成交利率稳于上日。年关将近，投信虽有小量赎回，但市场资金供应仍十分充沛，少量投信担心短率持续下滑，宁可以持平或较高利率持有至跨过农历年。

一位票券商交易员指出，目前仍希望可以尽量调整年节前后的资金分配，因此年前开出较低的利率，令部分投信抽回资金。而投信为了因应年底的赎回潮，对于跨年的资金仍相当谨慎，承做意愿普遍不高，惟也有少量投信已提前准备。

〞现在跨过农历年有少量供应了，因为大家还是会担心利率下滑，就做长一点。〞一位证券商交易员称。

证券商新历年前后天期公债的附买回利率成交大区间在0.57-0.58%，0.56%少量承作；一个月内公司债RP利率主要交投在0.67-0.68%，与上日相同。

大型票券商短天期公债承作渐少，公司债RP利率年内见0.52-0.55%，与上日大致相同。跨新历年主交投区在0.56-0.59%。