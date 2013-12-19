路透专访：港股直通车首批试点料为经纪和高端投资人--中资证券业协会

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
* 香港中资证券业协会料港股直通车（QDII2）快将开通
* 首批试点料为经纪和高端个人投资者，非一般散户
* 预期QDII2容许个人做出投资决定
* 国泰君安指国内人士对欧美市场投资需求强劲
记者/雷美珍
路透香港12月19日 - 香港中资证券业协会周四称，预期俗称“港股直通车”的QDII2（合格境内个人投资者）快将出台，首批试点料为经纪和高端个人投资者，而非一般散户。
协会秘书长袁军平接受路透访问时称，三中全会公告明确提出放宽境内投资者对境外投资的限制，说明这个事已经在议事日程，加上QDII2已有大量前期工作，因此预料具体方案快将出台。
“今年这种需求比较大，特别是美国经济复苏，当地市场表现非常强劲，从我们公司的美股投资者参与程度来看，大家都知道对美国投资需求强劲。”身兼国泰君安国际 资产管理业务分支负责人的袁军平说。
QDII2是在机构投资者（QDII，合格境内机构投资者）的层面扩大至个人，对于监管者来说，在投资额度分配和管理上存有不少难度，例如国内合格人士太多、如何防止洗钱等等﹐并要保证资金原路去、原路返回。
因此袁军平认为，首批QDII2试点仍有一定准入门槛，初期可能只容许经纪和高净值（high net worth）投资者参与。
“QDII2不是完全对散户的那种，跟QDII相比可能规模小一点，区别在于可能容许他们自己做投资决定。”他说。
在香港和国外，一般私人银行或财富管理部门的高净值客户拥有至少100万美元可投资资产。而此前内地业界建议QDII2为于经纪拥有50万元人民币流动资金帐户的个人投资者。
袁军平称，相信QDII2的机构要有一定客户基础，且海外和国内交易系统齐全，估计具备条件的机构目前大约10多家。
而拥有全球交易网络亦十分重要，以国泰君安为例，公司已把交易网络拓展到纽约、伦敦、新加坡、日本、澳洲等热门市场﹐因为一旦开放，国内投资者不光是投资香港市场，更着眼于全球。
以往人民币升值速度较快，令QDII投资表现欠佳，不过今年以来欧美投资市场强劲复苏，令国内投资者信心增强。
**料QDII2比QDII投资表现更佳**
袁军平称，预料QDII2的投资表现优于QDII，因后者主要为公募基金，在投资比例和流动性方面均有不少限制，但QDII2很多是自己操作，配置更为灵活，例如可以将资金全数购入某个投资标的，然后等待升值。
“QDII2更能满足这一批人的投资需求，他们喜欢自己去做投资，不喜欢做基金的分散。”他说。
QDII2最早在中国央行2013年年度工作会议上公开露面。在部署2013年扩大人民币跨境使用政策时，央行提出要开展跨境个人人民币业务，稳妥推进人民币合格境外机构投资者（RQFII）试点，积极做好QDII2试点相关准备工作。
市场原本预期QDII2可在今年内出台，然最近市场上的讨论认为将在明年出台。此前中国全国社会保障基金理事会党组书记戴相龙提出，加快实现人民币资本项目可兑换是当前人民币国际化的当务之急，应从启动个人香港股票直通车等三方面加快资本项目可兑换步伐。
中国最早于2004年底批出首个QDII额度，截至今年11月为止，总共114家QDII的累计额度约814亿美元。同期223家QFII（合格境外机构投资者）合计约493.51亿美元。（完）
(审校 杨淑祯)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币