路透专访：港股直通车首批试点料为经纪和高端投资人--中资证券业协会

* 香港中资证券业协会料港股直通车（QDII2）快将开通

* 首批试点料为经纪和高端个人投资者，非一般散户

* 预期QDII2容许个人做出投资决定

* 国泰君安指国内人士对欧美市场投资需求强劲

记者/雷美珍

路透香港12月19日 - 香港中资证券业协会周四称，预期俗称“港股直通车”的QDII2（合格境内个人投资者）快将出台，首批试点料为经纪和高端个人投资者，而非一般散户。

协会秘书长袁军平接受路透访问时称，三中全会公告明确提出放宽境内投资者对境外投资的限制，说明这个事已经在议事日程，加上QDII2已有大量前期工作，因此预料具体方案快将出台。

“今年这种需求比较大，特别是美国经济复苏，当地市场表现非常强劲，从我们公司的美股投资者参与程度来看，大家都知道对美国投资需求强劲。”身兼国泰君安国际 资产管理业务分支负责人的袁军平说。

QDII2是在机构投资者（QDII，合格境内机构投资者）的层面扩大至个人，对于监管者来说，在投资额度分配和管理上存有不少难度，例如国内合格人士太多、如何防止洗钱等等﹐并要保证资金原路去、原路返回。

因此袁军平认为，首批QDII2试点仍有一定准入门槛，初期可能只容许经纪和高净值（high net worth）投资者参与。

“QDII2不是完全对散户的那种，跟QDII相比可能规模小一点，区别在于可能容许他们自己做投资决定。”他说。

在香港和国外，一般私人银行或财富管理部门的高净值客户拥有至少100万美元可投资资产。而此前内地业界建议QDII2为于经纪拥有50万元人民币流动资金帐户的个人投资者。

袁军平称，相信QDII2的机构要有一定客户基础，且海外和国内交易系统齐全，估计具备条件的机构目前大约10多家。

而拥有全球交易网络亦十分重要，以国泰君安为例，公司已把交易网络拓展到纽约、伦敦、新加坡、日本、澳洲等热门市场﹐因为一旦开放，国内投资者不光是投资香港市场，更着眼于全球。

以往人民币升值速度较快，令QDII投资表现欠佳，不过今年以来欧美投资市场强劲复苏，令国内投资者信心增强。

**料QDII2比QDII投资表现更佳**

袁军平称，预料QDII2的投资表现优于QDII，因后者主要为公募基金，在投资比例和流动性方面均有不少限制，但QDII2很多是自己操作，配置更为灵活，例如可以将资金全数购入某个投资标的，然后等待升值。

“QDII2更能满足这一批人的投资需求，他们喜欢自己去做投资，不喜欢做基金的分散。”他说。

QDII2最早在中国央行2013年年度工作会议上公开露面。在部署2013年扩大人民币跨境使用政策时，央行提出要开展跨境个人人民币业务，稳妥推进人民币合格境外机构投资者（RQFII）试点，积极做好QDII2试点相关准备工作。

市场原本预期QDII2可在今年内出台，然最近市场上的讨论认为将在明年出台。此前中国全国社会保障基金理事会党组书记戴相龙提出，加快实现人民币资本项目可兑换是当前人民币国际化的当务之急，应从启动个人香港股票直通车等三方面加快资本项目可兑换步伐。

中国最早于2004年底批出首个QDII额度，截至今年11月为止，总共114家QDII的累计额度约814亿美元。同期223家QFII（合格境外机构投资者）合计约493.51亿美元。（完）