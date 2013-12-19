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货币新闻 | 2013年 12月 19日 星期四 16:39 BJT

台湾央行：共发行3,932亿台币存单，存单发行余额减9亿

路透台北12月19日 - 台湾央行周四公布，今日共发行3,932亿台币存单，相较存单到期3,941亿台币，存单发行余额减9亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 3,908.00

91天期 0.93 16.00

182天期 1.05 8.00

央行上日共发行1,696亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)6,277.45亿台币。

拆款中心 资料显示，修正后周三超额准备为负46亿台币，累计超额准备为39亿，加计前期1%的超额准备为852亿台币。(完) (记者 詹静宜; 审校 张喜良)
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