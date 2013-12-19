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货币新闻 | 2013年 12月 19日 星期四 14:36 BJT

国际油市：布兰特原油跌向每桶109美元，因美联储缩减举措推高美元

0535GMT，布兰特原油期货 跌0.23美元至每桶109.40美元。美国原油期货 跌0.11美元，至每桶97.69美元。

美元指数 触及两周高点80.652。

Mitsubishi Corp石油风险管理经理Tony Nunan称，“市场担忧投资资金可能撤退。不过美联储宣布的是小幅削减，而不是大砍。”

“美联储还说在确信经济可以承受之前，不会削减。这样，供应忧虑开始支撑价格。”

Nunan说道，布兰特原油价格一直在107.39-110美元区间波动，受供应忧虑以及冬季需求稳健影响，该合约或突破区间上端，这样将进入110美元至113美元的波动区间。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 田建华; 审校 王洋)
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