中国债市：利率互换冲高后回落，一年和五年品种盘中均创新高

路透北京12月19日 - 紧张的资金面未令中国央行动容，周四公开市场逆回购预期落空，资金价格上扬，推动中国人民币利率互换(IRS) 一年和五年早盘均冲高至5%以上，但午后升幅有所收窄，市场人士认为，或与交易所隔夜质押式回购利率 尾盘回落有关。

今日早盘IRS一年期录得六个月来高位，此前高点为620流动性困局时曾现5.10%的成交价，同期，五年期更是创下有史以来的新峰值。

“钱紧张的时候，逆回购真的没有，这个让市场压力比较大...早晨(IRS)冲的很高，一年涨了能有10多个点差不多，五年也涨了，不过之后又回来一些。”北京一银行交易员称。

中国银行间市场周四隔夜和七天质押式回购利率 盘中双双再刷新下半年高点。 而在众所期盼央行放水中，今日公开市场却仍无任何操作，为连续第二周单周“零操作”。

业内人士周四透露，中国银行间市场本币交易系统中通知显示，今日将延迟半小时至17:00收市。

一大型银行交易员认为，今日推动IRS上行的主因不脱资金面，而美国隔夜晚间宣布缩减购债规模，亦可能加重市场对未来国内资金面的谨慎情绪，对IRS有所扰动。午后IRS的回落或与交易所隔夜质押式回购利率 尾盘快速下行有关。

上海证交所隔夜质押式回购利率 周四收报3.545%，盘中最高曾升至17.2%，上日收盘在5.76%。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三宣布，将把每月购债规模缩减100亿美元，至750亿美元。此举可能标志着史无前例的刺激政策走向结束。美联储同时试图安抚市场，暗示其指标利率保持在低位的时间甚至可能长于其先前的承诺。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 4.9025/5.0200 4.8575/4.9400 4.8925/4.9825 4.9650/5.0600 4.9384/5.2184

上日 4.8125/4.9125 4.7721/4.8650 4.8463/4.9350 4.9200/5.0200 4.9134/5.1884

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变动 +0.0900/+0.1075 +0.0854/+0.0750 +0.0462/+0.0475 +0.0450/+0.0400 +0.0250/+0.0300

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。