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货币新闻 | 2013年 12月 19日 星期四 15:09 BJT

中国股市：沪综指收跌1%续创一个月新低，资金面趋紧压制市场

路透北京12月19日 - 中国股市沪综指周四收跌1%续创一个月新低，并为连续第八日下跌。分析师表示，临近年末国内流动性趋紧，且美联储（FED）缩减刺激规模亦带来一定流动性忧虑，今日大盘受金融地产板块拖累，延续震荡回落，场内人气低迷，料后市将继续弱势整理。

沪综指 收报2,127.792点，跌20.493点或0.95%，此前收盘低点为11月14日的2,100.5点。上证A股今日成交额614亿元人民币，上日为553亿元。

“季节性效应导致的流动性偏紧，叠加QE缩减规模带来的外部流动性供给减少，内外部压力对市场形成比较明显的压制。”中银国际证券策略分析师周荣华称。

他认为，年底资金面开始转紧，未来一周资金面将会更加紧张，来自内部的流动性压力高峰还没有到来，偏紧的资金面将会对大盘反弹带来压力。

尽管近日市场资金面紧张加剧，但中国央行公开市场今日将不进行任何操作，连续第二周单周“零操作”，据此计算，本周将既无投放亦无回笼。 货币市场上，隔夜和七天期回购利率周四盘中双双刷新下半年以来高点。

工商银行 收跌1.09%至3.63元。

沪深300指数 收报2,332.410点，跌1.05%；沪深300指数期货主力1月合约 尾盘报2,348.8点，跌0.83%，成交515,689手。(完)
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