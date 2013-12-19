中国股市：沪综指收跌1%续创一个月新低，资金面趋紧压制市场

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京12月19日 - 中国股市沪综指周四收跌1%续创一个月新低，并为连续第八日下跌。分析师表示，临近年末国内流动性趋紧，且美联储（FED）缩减刺激规模亦带来一定流动性忧虑，今日大盘受金融地产板块拖累，延续震荡回落，场内人气低迷，料后市将继续弱势整理。
沪综指 收报2,127.792点，跌20.493点或0.95%，此前收盘低点为11月14日的2,100.5点。上证A股今日成交额614亿元人民币，上日为553亿元。
“季节性效应导致的流动性偏紧，叠加QE缩减规模带来的外部流动性供给减少，内外部压力对市场形成比较明显的压制。”中银国际证券策略分析师周荣华称。
他认为，年底资金面开始转紧，未来一周资金面将会更加紧张，来自内部的流动性压力高峰还没有到来，偏紧的资金面将会对大盘反弹带来压力。
尽管近日市场资金面紧张加剧，但中国央行公开市场今日将不进行任何操作，连续第二周单周“零操作”，据此计算，本周将既无投放亦无回笼。 货币市场上，隔夜和七天期回购利率周四盘中双双刷新下半年以来高点。
工商银行 收跌1.09%至3.63元。
沪深300指数 收报2,332.410点，跌1.05%；沪深300指数期货主力1月合约 尾盘报2,348.8点，跌0.83%，成交515,689手。(完)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币