更新版-CNH动态：即期汇价早盘下跌反应美国QE开始退场，远期外汇倍感压力

(更新市场价位及相关评论)
路透香港12月19日 - 香港离岸人民币即期汇价 周四下跌，美国减少买债规模靴子落地，即期汇价虽跟随亚币兑美元跌势而走低，但较低点回升。市场人士指出，央行没有进一步指引前，汇价料相对稳定，但远期外汇可能有较大波动。
境内短期利率上扬，让与利率变敏感的远期外汇 备感压力，市场人士指出，今早市场美元一度单边喊买，接手意愿较为零星，美元／人民币升水扩大，远汇曲线全线上抬。
交易员指出，年底前离岸短期资金需求高，再加上境内短率上升，带动美元／人民币DF偏向。不过，离岸资金供求尚称均衡，只要境内情况没有恶化，远汇升幅较为有限。
“远汇的（美元）买盘很多，都在找卖盘。”一市场人士形容一早的市况。
央行今日未进行逆回购解决资金市场窘况，令市场对于＂钱荒＂的担心再起，中国银行间市场七天质押式回购利率 创近半年新高；上海证交所隔夜质押式回购利率 早盘最高已升至17.2%。
本地时间下午4:12时，三个月远汇升水 报155/170，上日尾盘在140/155；反映短期流动性的T/N升水 报1.37/3.37，上日仅0.6。
一年期远期外汇升水 报650/665，上日约在640/660。
美联储（FED）周三表示，将把每月购债规模缩减100亿美元，至750亿美元。抵押支持证券和美国公债每月购买规模将于1月开始各自削减50亿美元。但FED亦表明会在较长时间维持"近零利率"。
花旗在一份报告中指出，联邦公开市场委员会（FOME）的宣布，消除了令投资人迟迟不愿建立部位的不确定因素，而其声明透露出的讯息，符合市场对现任FED"鸽派"立场的看法。
该投行指出，相信FED偏温和派的立法利好于新兴市场，特别是基本面相对稳健，以及受益于美国复苏周期的国家与地区。
即期汇价 午后报6.0730，脱离稍早低点，上日尾盘在6.0724；中间价 开在6.1183，上日在6.1105。
交易员指出，国际美元在FED布减少买债后大涨，以及人民币中间价开低，令CNH即期汇价早盘一度触及6.0767的低点。
FED强调维持市场宽松的的安抚之辞收效，美股及美债均大涨。投资者认为美联储每月缩减购债100亿美元的举措比较温和，并认为美国经济可以承受。美国股市涨至纪录高位，美元兑日圆也自2008年以来首次超过104.00日圆。 （完）
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(记者 李珊珊; 审校 黄凯／曾祥进)