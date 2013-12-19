瑞士经济：政府预计未来两年经济扩张力道增强

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透苏黎世12月19日 - 瑞士政府周四表示，对于瑞士经济的看法更为乐观，预计未来两年经济增长更为强劲。
国家经济秘书处(State Secretariat for Economics ,SECO)的经济学家表示，“预计出口会进一步增长，且带来广泛的经济扩张，而国内经济自金融危机以来一直不错，应会继续保持力道。”
其还称，“只要海外经济继续逐渐复苏，未来两年瑞士经济增强的希望很大。”
瑞士政府对经济作出如下预估：
* 预计2013年经济增长率为1.9%(前次预估增幅为1.8%)
* 预计2013年通胀率下滑0.2%(前次预估为下滑0.1%)
* 预计2014年经济增长率为2.3%(与前次预估一致)
* 预计2014年通胀率为0.2%(前次预估为0.3%)
* 预计2015年经济增长率为2.7%，通胀率为0.4%
* 预计瑞士2014年和2015年的经济前景更加正面，但仍面临风险 (完)
(编译 田建华; 审校 隋芬)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币