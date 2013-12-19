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货币新闻 | 2013年 12月 19日 星期四 15:17 BJT

瑞士经济：政府预计未来两年经济扩张力道增强

路透苏黎世12月19日 - 瑞士政府周四表示，对于瑞士经济的看法更为乐观，预计未来两年经济增长更为强劲。

国家经济秘书处(State Secretariat for Economics ,SECO)的经济学家表示，“预计出口会进一步增长，且带来广泛的经济扩张，而国内经济自金融危机以来一直不错，应会继续保持力道。”

其还称，“只要海外经济继续逐渐复苏，未来两年瑞士经济增强的希望很大。”

瑞士政府对经济作出如下预估：

* 预计2013年经济增长率为1.9%(前次预估增幅为1.8%)

* 预计2013年通胀率下滑0.2%(前次预估为下滑0.1%)

* 预计2014年经济增长率为2.3%(与前次预估一致)

* 预计2014年通胀率为0.2%(前次预估为0.3%)

* 预计2015年经济增长率为2.7%，通胀率为0.4%

* 预计瑞士2014年和2015年的经济前景更加正面，但仍面临风险 (完)

(编译 田建华; 审校 隋芬)
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