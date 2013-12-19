《Russell专栏》中国2014年大宗商品需求受经济转型影响

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell 编译 李婷仪/王翔琼

路透澳洲伦瑟斯顿12月19日 - 中国今年大宗商品需求并不均衡，原油及铜的弱势表现被强劲的铁矿石及煤炭增长所抵销，这样的模式可能将持续进入明年。

不过，哪个才是表现相对较好的赢家可能会有变化。这有很大一部分要看经济改革的轨道，以及中国把经济转向消费型导向的成功程度。

中国2013年官方国内生产总值(GDP)成长目标为7.5%，明年目标虽尚未宣布，但可能维持不变或者小幅下调。

但比起GDP整体目标，更重要的是增长如何实现。

过去两年的模式一直是--关键工业产业动能减退，然后政策出台刺激基建投资之后成长再度加速。

当局显然想要与这种模式渐行渐远，而在不牺牲增长率的情况下实现向消费型经济转型，任重而道远。

然而，2014年最有可能的政策轨道是持续努力减少仰赖投资型成长，尽管速度是缓慢的。

也就是说近期大宗商品需求缓增的趋势，料将持续下去。

不过，即使成长率较低，绝对数量仍相当可观，因为在需求强劲多年之后，基期已经垫高。

从制造业及出口料将续强、以及消费者在新车支出上将保持积极方面来看，2014年原油需求成长可能出现转折。

中国在今年或许已经取代美国成为原油和油品燃料的最大净进口国，但整体需求增长却低于市场预期。

现在只差12月数据还未出炉，2013年1-11月的表观石油需求是每日976万桶，比起2012年同期成长仅2.1%。

12月就算需求很强，也不会达到国际能源署所预估的日需求1,019万桶，也无法如国企中国石油集团在年初时所预估的1,028万桶。

石油需求也许有受到汽车销售劲增的提振，原油进口也可能因新炼厂投产而增加。不过，这些加工后的石油有部分最终销往国外，因成品油的国内产能仍远超出需求。

**铁矿石强势减弱？**

2013年铁矿石进口突出，无视在钢铁供应过剩之际价格将会下跌的预期，不过这种表现在2014年可能难以重现。

1-11月中国铁矿石进口增长10.9%至7.461亿吨，2013年全年进口量有望超过8亿吨。

虽然2014年的进口量可能增至8.5亿吨，但增幅会降至6%左右。

铁矿石价格也可能岌岌可危，因为明年供应增速或将快于需求，尽管看起来三大生产商淡水河谷 、力拓 与必和必拓 未必会动用全部的额外产能。

煤炭进口亦表现强劲，1-10月进口量上升近19%至2.162亿吨。

但这主要归因于全球价格疲弱，而非中国需求大增。

中国倾向于减少使用煤炭来降低污染，但需求仍有可能增长，即便相较前几年的状况，以及相对于天然气与核能等其他燃料的增长而言，煤炭需求增速的确较慢。

当局将实施何种政策来减少煤炭使用，或是增加高质煤的使用比例，仍有待观察。

而煤炭进口能否持续增长，将取决于政策决定，及国际市场价格是否仍比国内价格更有竞争力。

就2014年而言，澳洲和印尼等煤炭供应国最好的指望似乎还是成交量强劲增长，但价格将依然疲弱。

可能影响大宗商品的其他政策领域是金融自由化。

中国已明确表示，希望对购买的大宗商品拥有更大的定价权，并鼓励发展铁矿石和煤炭期货合约。

但为了使这些合约成为公认的指标，中国必须放开金融市场，允许外资充分参与进来。

到目前为止，中国刚刚走上这条道路；可一旦趋势确立，就倾向于加速前行。