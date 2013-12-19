《Russell专栏》中国2014年大宗商品需求受经济转型影响

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Clyde Russell 编译 李婷仪/王翔琼
路透澳洲伦瑟斯顿12月19日 - 中国今年大宗商品需求并不均衡，原油及铜的弱势表现被强劲的铁矿石及煤炭增长所抵销，这样的模式可能将持续进入明年。
不过，哪个才是表现相对较好的赢家可能会有变化。这有很大一部分要看经济改革的轨道，以及中国把经济转向消费型导向的成功程度。
中国2013年官方国内生产总值(GDP)成长目标为7.5%，明年目标虽尚未宣布，但可能维持不变或者小幅下调。
但比起GDP整体目标，更重要的是增长如何实现。
过去两年的模式一直是--关键工业产业动能减退，然后政策出台刺激基建投资之后成长再度加速。
当局显然想要与这种模式渐行渐远，而在不牺牲增长率的情况下实现向消费型经济转型，任重而道远。
然而，2014年最有可能的政策轨道是持续努力减少仰赖投资型成长，尽管速度是缓慢的。
也就是说近期大宗商品需求缓增的趋势，料将持续下去。
不过，即使成长率较低，绝对数量仍相当可观，因为在需求强劲多年之后，基期已经垫高。
从制造业及出口料将续强、以及消费者在新车支出上将保持积极方面来看，2014年原油需求成长可能出现转折。
中国在今年或许已经取代美国成为原油和油品燃料的最大净进口国，但整体需求增长却低于市场预期。
现在只差12月数据还未出炉，2013年1-11月的表观石油需求是每日976万桶，比起2012年同期成长仅2.1%。
12月就算需求很强，也不会达到国际能源署所预估的日需求1,019万桶，也无法如国企中国石油集团在年初时所预估的1,028万桶。
石油需求也许有受到汽车销售劲增的提振，原油进口也可能因新炼厂投产而增加。不过，这些加工后的石油有部分最终销往国外，因成品油的国内产能仍远超出需求。
**铁矿石强势减弱？**
2013年铁矿石进口突出，无视在钢铁供应过剩之际价格将会下跌的预期，不过这种表现在2014年可能难以重现。
1-11月中国铁矿石进口增长10.9%至7.461亿吨，2013年全年进口量有望超过8亿吨。
虽然2014年的进口量可能增至8.5亿吨，但增幅会降至6%左右。
铁矿石价格也可能岌岌可危，因为明年供应增速或将快于需求，尽管看起来三大生产商淡水河谷 、力拓 与必和必拓 未必会动用全部的额外产能。
煤炭进口亦表现强劲，1-10月进口量上升近19%至2.162亿吨。
但这主要归因于全球价格疲弱，而非中国需求大增。
中国倾向于减少使用煤炭来降低污染，但需求仍有可能增长，即便相较前几年的状况，以及相对于天然气与核能等其他燃料的增长而言，煤炭需求增速的确较慢。
当局将实施何种政策来减少煤炭使用，或是增加高质煤的使用比例，仍有待观察。
而煤炭进口能否持续增长，将取决于政策决定，及国际市场价格是否仍比国内价格更有竞争力。
就2014年而言，澳洲和印尼等煤炭供应国最好的指望似乎还是成交量强劲增长，但价格将依然疲弱。
可能影响大宗商品的其他政策领域是金融自由化。
中国已明确表示，希望对购买的大宗商品拥有更大的定价权，并鼓励发展铁矿石和煤炭期货合约。
但为了使这些合约成为公认的指标，中国必须放开金融市场，允许外资充分参与进来。
到目前为止，中国刚刚走上这条道路；可一旦趋势确立，就倾向于加速前行。
明年中国大宗商品需求的关键在于密切观察政策动向，看整体趋势变为现实的速度是快还是慢。(完) (译文审校 田建华/徐文焰)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币