版本:
中国
货币新闻 | 2013年 12月 19日 星期四 16:04 BJT

中国债市：交易系统今日延迟半小时至17:00收市--业内人士援引通知

路透上海12月19日 - 业内人士周四透露，中国银行间市场本币交易系统中通知显示，今日将延迟半小时至17:00收市。本周以来，周三也曾出现延迟收市现象，但此前并未见正式公告。

本周资金面紧张局势一直在加剧，今日央行未能如市场所盼以逆回购施援，市场大为失望，6月末时"钱荒"紧张之感似有再起迹象，隔夜和七天质押式回购利率 周四盘中再度刷新下半年高点，其中隔夜利率最高价已升至10%，七天升至9.8%。

此前七天回购盘中高点为6月28日创下的10%，隔夜则是6月25日创下的15%；在6月末“钱荒”时，七天和隔夜回购最高曾分别飙升至28%和30%的历史高点。

在众所期盼央行放水中，今日公开市场却仍无任何操作，为连续第二周单周“零操作”。据此计算，本周将既无投放亦无回笼。 (完) (发稿 李宏薇/丁淑琴；审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐