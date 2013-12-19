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货币新闻 | 2013年 12月 19日 星期四 16:18 BJT

日本央行：Fed行动消除重大不确定性，日本赢得更多时间评估政策需求

美银美林的首席日本分析师Masayuki Kichikawa称，“我认为对明天的日本央行决议没有影响。”

“但若明年美元兑日圆升至110或115日圆，日本央行将可以接受在进一步放宽政策前再等待一段时间，因为汇率走势会继续给消费者物价带来正面作用。”

外界广泛预期日本央行维持4月实施的政策框架不变。

周五日本央行总裁黑田东彦将出席会后的新闻发布会，市场将密切关注，以寻求央行明年会否扩大刺激政策的线索。

尽管美联储退出刺激政策平稳起步，或降低了日本面临的海外不确定性，但一些分析师警告称明年4月日本上调消费税，将伤及日本当前稳健的个人支出。

这已导致市场揣测，日本央行或在4月左右放宽货币政策，来缓冲上调消费税带来的冲击，不过央行此前表示，经济可以在没有额外刺激措施帮助下挺过去。(完)

(编译 洪曦/田建华; 审校 隋芬/王翔琼)
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