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货币新闻 | 2013年 12月 19日 星期四 16:19 BJT

香港股市：收于五周低点，受内地股市疲弱拖累

路透香港12月19日 - 香港股市周四降至五周低点，表现逊于其他亚洲市场，因内地股市疲弱，加之此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)宣布缩减刺激政策。

恒生指数 收低1.1%，报22,888.75点；恒生国企指数 下跌1.7%。两指数均收在11月中旬以来最低位。

中国金融和能源股跌幅居前，因外界再度担忧资金成本上升损及企业获利。周四的中国短期货币市场利率连续第二日大涨。(完)
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