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货币新闻 | 2013年 12月 19日 星期四 16:28 BJT

欧元债市：英债期货盘初下跌，此前美联储宣布缩减购债

路透伦敦12月19日 - 周四英债期货 盘初下跌20个跳动点，10年期英国公债收益率 涨至12月6日以来最高位2.936%，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)宣布缩减购债。(完)
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