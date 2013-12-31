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亚洲 | 2013年 12月 31日 星期二 16:52 BJT

离岸人民币：11月末香港人民币存款续创新高至8,270亿，按月增5.8%

路透香港12月31日 - 香港金管局周二公布数据显示，香港银行机构截止11月末的人民币存款 为8,270亿元，再创历史新高，按月增加5.8%。

当月与人民币跨境贸易结算有关的人民币汇款为4,394亿元，较上月的3,153亿元增约39.4%。

金管局同时公布，获准经营人民币银行业务的机构为143家，与上月相同。（完）

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台湾人民币存款 (记者 赵红梅; 审校)
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