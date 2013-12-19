中国企业：平安和鼎晖等五家投资者斥资117亿认购绿地集团增发股份

路透上海12月19日 - 中国第二大房地产企业--绿地控股集团增资扩股结果周四宣布。中国平安 旗下平安创新资本公司及知名创投企业鼎晖旗下公司等五家机构，共认购绿地集团增发的约20.87亿股份，占扩大后总股本的两成，增资总金额达117.29亿元人民币。

据上海联合产权交易所发布的结果，绿地集团增资扩股已完成投资者择优选择，除上述两家外，其余三家认购者均为股权投资基金，包括宁波汇盛聚智投资合伙企业、珠海普罗股权投资基金和上海国投协力发展股权投资基金合伙企业，五家机构的每股认购价均为5.62元。

其中，平安创新资本认购10.372亿股，增资金额达58.29亿元；上海鼎晖嘉熙股权投资企业和宁波汇盛分别认购4.448亿股和4亿股，增资额分别为25亿和22.48亿元。

绿地集团表示，此次选择的投资者在国内具有较强行业影响力，市场化程度高、竞争力强，在市场化经营理念方面与绿地高度一致，双方未来还将在产业拓展、产融结合等方面资源整合、优势互补、协同发展。

绿地在11月底公开挂牌，拟引入民间资本作为其战略投资人。绿地要求出资人或实际控制人应为非国有绝对控股企业或自然人，公司注册资金及净资产均不少于10亿元，此前连续三年盈利，且意向投资人及其控股股东、实际控制人为非房地产行业等；而合伙制企业投资人资格条件包括基金总规模在40亿元以上等。

绿地集团并承诺，五年内将完成公司整体股份制改造上市工作。

绿地集团增资前总股本为82.72亿股，当时最大股东是职工持股会，持有36.43%股权，上海市城市建设投资开发总公司和上海地产(集团)分别持股26%和25.03%，国有股占比超过50%。绿地集团今年前九个月实现净利润逾81亿元，资产总计逾3,000亿元。

此前还有消息称，绿地集团正在筹划借壳上市，金丰投资 为借壳目标。金丰投资此前公告称，控股股东上海地产集团将研究涉及公司的重大事项，公司股票已连续停牌近半年。

另据绿地集团今日新闻稿，继刚在江西达成多个房地产开发和金融合作项目后，该集团周四已与广西南宁达成战略合作，金融领域的合作包括组建独资小额贷款公司、发起组建金融租赁公司、控股组建金融资产交易所。

12月初，绿地集团与江西省达成战略合作，将在江西独资设立小额贷款公司，并发起成立金融租赁公司或消费金融公司，以及发起设立产业投资基金，并积极参股江西当地的地方法人银行和保险机构等。

绿地集团是以上海为总部的国有控股综合性集团，以房地产企业为核心主业，能源和金融为次支柱产业，其中房地产业务以收入计在国内排名第二，仅次于万科 。（完）

欲了解详情，可点选上海联合产权所网站 here (发稿 林琦; 审校 张喜良)