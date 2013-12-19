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货币新闻 | 2013年 12月 19日 星期四 17:08 BJT

表格：欧元区10月经常账盈余触及纪录高位，资本净流出

路透法兰克福12月19日 - 欧洲央行周四公布，欧元区10月经季节调整经常账盈余触及纪录高位。数据亦显示，10月欧元区呈资本流出。以下为详细数据，单位为10亿欧元。除非说明，数据均为未经季节调整(括号中为初值)。

欧元区贸易/经常帐收支 10月 9月 12个月累计

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经常帐 26.2 15.2 (14.0) 205.7

贸易收支 19.6 13.7 (13.7) 168.6

劳务 9.2 10.7 (9.5) 100.7

净所得 6.1 1.8 (1.7) 55.9

净经常性转移 -8.7 -11.0 (-10.9) -119.5

资本帐 2.3 0.5 (0.5) 17.5

金融帐 -25.6 -17.0 (-18.1) -240.6

直接投资 -1.9 -6.5 (-7.3) -68.2

证券投资 -4.8 -2.1 (-4.6) 73.0

直接及证券投资 -6.7 -8.6 (-11.9) 4.8

金融衍生品 2.9 3.4 (3.2) 38.9

其他投资 -22.6 -10.6 (-8.2) -281.0

储备资产 0.9 -1.2 (-1.2) -3.4

经季节调整经常帐 21.8 14.9 (13.7) 208.3

注:括号内为前值.

浏览完整报告，请登录欧洲央行网站(here)(完) (编译 艾茂林; 审校 王洋)
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