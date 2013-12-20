《台湾金融市场一周展望》美QE提前喊退，台股正向解读惟台币急贬成变数

* FED提前缩减QE规模，短线台股反应正面

* 台币急挫，热钱汇出疑虑成金融市场变数

* 美债殖利率续扬压抑台债年底资金行情

* 货币市场审慎因应年底资金紧缩效应

记者 詹静宜

路透台北12月20日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)意外提前启动量化宽松(QE)退场机制，台湾股市以利空出尽反应，短线料随美股居高震荡；只不过国际美元转强拖累台币急贬致热钱汇出疑虑增温，外资动向恐将成为下周金融市场变数。

展望下周，交易商认为，短期台股厘清QE退场变数后，季底集团作帐行情仍可期待。至于台债及台币则将持续反应QE退场的利空，其中台币因市场拥抱国际美元而趋贬，短线资金汇出或将影响台股表现，中长线台币趋贬则可能嘉惠占台股成交比重大宗的电子股，进而推升台股大盘指数。

柏瑞投信投资长唐云益表示，美国QE缓步退场决策反而解除了市场的不确定性，并可望降低市场波动度，有利于延续美股与风险性资产多头格局。

尽管美国QE提前喊退，他仍乐观认为，〞明年台股可望受惠于美国与全球经济好转，包括电子上游、零组件、传产、金融类仍充满向上表现机会。〞

他并预估明年第一季，台股大盘加权指数 有机会落在8,300-9,000点的区间中。该指数周五则收在8,408.53点。

台新投顾协理黄文清亦指出，随着美国11月起经济数据屡屡优于市场预期，对于美国QE退场的预期早就酝酿多时，而每月缩减购债规模100亿美元仍算符合预期，台股偏向以利空出尽解读，年底前台股可望挑战前波盘中高位的8,501点，推估下周区间落在8,350-8,600点。

尽管QE踏出退场第一步，但预期未来在FED新任主席叶伦的领导下，鸽派势力将持续抬头主导FED政策，低利率宽松货币环境可望延续。

不过，统一全天候基金经理人朱文燕则表示，短线接近年关及传统农历新年，加上外资放假，台股成交量偏低，且目前台湾出口不振、内需不佳，预估明年第一季指数在8,400点上下200点区间震荡。

美联储周三宣布，从明年1月起将缩减每月购债规模100亿美元，至750亿美元，每月购买350亿美元抵押贷款支持证券(MBS)和400亿美元公债。联储还表示，可能在失业率降至6.5%后相当长的一段时间内，维持联邦基金利率在0-0.25%，尤其是如果通胀低于2%的情况下。

**央行年底理监事会下周四登场**

尽管美国宽松政策退场，不过中央研究院研究员周雨田表示，美国的低利率仍将维持到2015年，考虑到全球资金的流动，台湾央行应慎防热钱的流出，下周四(26日)的央行理监事会议预料利率提高的可能性并不高。

他并称，相信大家会同意汇率贬值是救出口的一个方式，但央行的政策考量其实是整体的，央行几次提到贬值对出口商以外的族群有莫大影响，必须更深入考量贬值对出口带来多少的效益，以及进口成本增加的负面效果。

汇银人士则认为，台湾央行一向以稳定汇率为首要，近期在美联储缩减购债之下，亚洲货币包括台湾的竞争对手韩元和日圆都有走贬。预期台湾央行将令台币也朝向趋贬方向迈进，不过幅度上不致大于对手。下周台币兑美元主交投汇价区间暂估在29.8-30元。

货币市场及债市交易员亦不预期下周央行货币政策会有明显变化，只是仍须待不确定性消除，目前均以中性看待。只不过台币周四急贬2角，引起部分市场人士忧心热钱汇出，进而造成年底资金紧缩效应更为明显；但也有交易员认为，美国量化宽松下月才开始缓步退场，预期明年才会有比较明显的影响。

日本央行周五维持货币政策和经济评估不变，认为大规模刺激政策的效果正向经济其他行业扩散，激励经济继续温和复苏。

据中研院最新预估，明年台湾的经济成长率2.89%，明年汇率预估平均在29.59。中研院对台湾今年的经济成长则下修至1.80%。

**台债随美债偏空因应QE退场**

台湾债市本周在少量交投中呈年底作帐行情，短端的五年公债102/11 殖利率本周来持续创下波段低位。但美联储意外宣布启动缩减购债规模，美债暂时以偏空回应，略有压抑台债在年底前多方力道，各年期主流券殖利率转向微扬。

柏瑞投信投资长唐云益认为，尽管美国QE踏出退场第一步，但预期未来在美联储新任主席叶伦的领导下，鸽派势力将持续抬头主导FED政策，低利率宽松货币环境可望延续。且在2015年前美国升息的可能性极低，预期短期内美国10年期公债殖利率弹升的空间相对有限，可望纾缓债市压力。

台债交易员也指出，年底前空方卖盘都不积极，让多方在少量着墨中即得以将殖利率压制于低位。但美债对QE减量的反应至为关键，若美债殖利率续弹，台债市场也无法视而不见，只是碍于空方不进场，发酵时间或延后至明年元月。

〞现在是一个护价盘，在空方出场的情况下，美债带动的方向就要到明年1月才会比较明显。〞一证券商交易员说。

有交易员提及，下周料美债走势仍对市场有一定影响，但年底前作帐行情亦暂难喊停，两股力道拉锯料殖利率以稳中缓下为基调。

此外，针对下周一(23日)财政部将公布的发债计划，市场已预期中短券筹码或将增加，长券减发，10年公债有机会增加增额发行次数；但筹码增多的预期此前已为市场消化，交易员认为不会构成重大利空，殖利率或以微幅扬升后回落来呈现。

交易员预料下周五年券102/11波动区间或在1.03-1.06%间，1.02-1.03%附近或见殖利率跌深反弹的卖压；10年券102/10下档亦有机会测试1.61-1.62%间，但料整数关卡阻力亦重，主区间则看1.62-1.66%。