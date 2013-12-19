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货币新闻 | 2013年 12月 19日 星期四 17:23 BJT

中国公开市场：央行称近期已通过SLO注入流动性，未来仍相机灵活运用

路透上海12月19日 - 中国人民银行周四在其官方微博称，近期已据市场流动性状况通过SLO(短期流动性调节工具)，向市场适度注入流动性；未来将视流动性余缺情况灵活运用SLO调节市场流动性。

“如必要，将据财政支出进度情况，继续向符合条件金融机构通过SLO提供流动性支持。”央行称。但其未透露具体操作金额。

本周以来，月中补缴存款准备金压力、财税上缴以及央行常备借贷便利(SLF)余额本月或仍呈缩减态势等多因素叠加下，资金面紧张情势不断加剧。而央行公开市场未以逆回购驰援，令机构大为失望，推动今日隔夜和七天质押式回购利率盘中双双再刷新下半年高点。

中国央行在年初创设SLO后，在10月进行了首次操作，总金额为590亿元，期限两天，利率4.5%。SLO原则上在公开市场常规操作的间歇期使用，期限以七天期以内短期回购为主，遇节假日可适当延长，操作结果滞后一个月对外披露。可参与机构包括12家中国大中型银行。(完)

**央行公开市场相关报导

**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 吴芳; 审校 张喜良)
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