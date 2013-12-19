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货币新闻 | 2013年 12月 19日 星期四 17:38 BJT

香港个股：太古地产将以39亿港元向中信泰富收购香港一商业物业

路透香港12月19日 - 香港商业地产商--太古地产 周四宣布，将向中信泰富 收购香港港岛东区一幢商业物业，作价39亿港元。

将予收购的物业位于鰂鱼涌的“大昌行商业中心”，类近太古地产于港岛东的核心投资物业组合“太古坊”。太古地产表示，将是项收购物业纳入其投资物业组合可带来价值。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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