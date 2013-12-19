路透伦敦12月19日 - 以下为ALPARI分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：既未能突破上升趋势线和下档趋势线，也未收在上升趋势线下方。除此之外，图表中可寻得额外支撑位，即12月3日低点到12月18日高位的50%费波纳奇回档位以及20日简单移动平均线(波林格区间的中部)。如果这些支撑位能够继续守住，那么料会暗示交易员仍然看多欧元/美元。如果欧元/美元跌破该位置，下一道支撑点料可在1.3633美元附近寻得。若跌破该水平，至少在短期内市场动能将偏好美元，欧元/美元将跌向1.3550美元。这是11月7日低位到12月18日高点的50%回档位。
英镑/美元：仍将看多，特别是考虑到1.6213美元附近的支撑位。在该水准处，下降趋势线和61.8%回档位均提供重要支撑，并将推助英镑/美元大幅走高。若英镑/美元跌破该水准，该货币对将步入新的下降趋势中。较长期来看，前景依然偏向多头。英镑/美元已经突破双顶形态的颈线，预计该水准将扮演支撑位角色。在此上方的阻力位将可在1.64美元、1.6417、1.6436和1.6465美元寻得。
纽约 当日 今年来 2012年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3678 1.3683 -0.04 +3.67 1.3194
美元/日圆 104.00 104.26 -0.25 +19.90 86.74
欧元/日圆 142.28 142.63 -0.25 +24.32 114.45
美元/瑞郎 0.8949 0.8939 +0.11 -2.25 0.9155
英镑/美元 1.6362 1.6391 -0.18 +0.68 1.6251
美元/加元 1.0715 1.0700 +0.14 +8.00 0.9921
澳元/美元 0.8867 0.8860 +0.08 -14.68 1.0393
新西兰元/美元 0.8198 0.8233 -0.43 -1.03 0.8283
欧元/瑞郎 1.2242 1.2228 +0.11 +1.38 1.2075
欧元/英镑 0.8357 0.8344 +0.16 +2.99 0.8114
欧元/瑞典克朗 8.9352 8.9777 -0.47 +4.17 8.5777
美元/挪威克朗 6.1200 6.1371 -0.28 +10.01 5.5630
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 洪曦; 审校 田建华)