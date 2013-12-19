重温稿-《分析》中国央行出手SLO安抚市场，稳中偏紧政策基调不改

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
* 资金利率飙升，公开市场继续“零操作”
* 央行SLO出手驰援资金面，稳定市场预期
* 资金紧张或为时点性因素，仍需继续观察
* 美联储QE紧缩考验政策调控
* 央行货币政策仍将维持稳中偏紧
作者 吴芳
路透上海12月19日 - 面对资金利率飙升，中国央行本周继续在公开市场维持零操作无疑令市场大失所望，但其后一纸SLO(短期流动性调节工具)公告又略微安抚了市场濒临绷断的神经。这亦表明，尽管稳中偏紧政策基调不改，但央行不会袖手旁观资金利率大幅波动，以稳定市场预期。
业内人士指出，当前流动性收紧或仅为时点性因素，且年底财政存款集中投放亦将助益资金面；鉴于央行此前SLO操作结果一般滞后一个月才对外披露，此次仅宣示SLO但未公布具体细节，安抚意图较为明显，预计央行仍会灵活操作，以精准调控流动性。
而对于美联储逐步退出QE(量化宽松)，他们认为，虽然当前国际宏观经济变数较多，且FED已迈出收缩流动性的第一步，但从数量上看手段相对温和，因此对新兴经济体的传导效应较小，短期之内中国货币政策发生根本性转变的概率不大。
“央行还是出手安抚市场情绪了，资金紧张的时候投放点资金，主要还是为了稳定预期吧，”上海一银行交易员表示，虽然没有透露具体的操作金额和期限，但是至少市场情绪不至于太过于恐慌。
央行今日稍晚在其官方微博称，近期，已据市场流动性状况通过SLO向市场适度注入流动性。如必要，将据财政支出进度情况，继续向符合条件金融机构通过SLO提供流动性支持。未来，将视流动性余缺情况灵活运用SLO调节市场流动性。
华中一银行交易员称，“SLO期限更短，七天以内的期限，更灵活，显示央行并不希望资金面过于宽松但也不希望过于紧张，所以采用SLO更加精准地调控流动性，其实主要还是怕现在投放流动性万一将来财政投放得超预期，到时资金面太宽松。”
央行在年初创设SLO后，在10月进行了首次操作，总金额为590亿元，期限两天，利率4.5%。SLO原则上在公开市场常规操作的间歇期使用，期限以七天期以内短期回购为主，遇节假日可适当延长，操作结果滞后一个月对外披露。可参与机构包括12家中国大中型银行。
“未来SLO就是看财政投放的节奏啊，要没放就再给点，要放了就停了，蛮灵活的,”华北一银行交易员称，不过也就是给市场注入稳定剂而已，货币政策稳中偏紧基调应该不会变。
本周以来，月中补缴存款准备金压力、财税上缴以及央行常备借贷便利(SLF)余额本月或仍呈缩减态势等多因素叠加下，资金面紧张情势不断加剧。而央行公开市场未以逆回购驰援，令机构大为失望，推动今日隔夜和七天质押式回购利率盘中双双再刷新下半年高点。
业内人士周四稍早透露，央行公开市场今日将不进行任何操作，连续第二周单周“零操作”。据此计算，本周将既无投放亦无回笼。
欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选：link.reuters.com/rar55v
**外围流动性变数考验政策调控**
尽管美联储缩减QE规模会对中国国内流动性造成干扰，并对央行货币政策调控带来新挑战，但因短期内其传导效应有限，加之央行政策工具选择多样化，预计央行短期仍将灵活操作，在防范金融风险的同时保持经济平稳增长。
美联储周三表示，将把每月购债规模缩减100亿美元，至750亿美元。抵押支持证券和美国公债每月购买规模将于1月开始各自削减50亿美元。但FED亦表明会在较长时间维持"近零利率"。
“国内外还是有些隔离的，短期没那么强的传导，中长期影响较大。”上述北京券商分析师认为。
东莞银行金融市场部分析师陈龙指出，美国虽缩减QE规模，短期来看还不会全面退出，这其实给了中国央行一定的操作空间，即在QE全面退出前，全球流动性不会收缩，只是扩张的速度放缓。
“这次联储退出冲击不大，或者效应只是在慢慢显现，明年上半年货币政策放松很难，中长期要看宏观环境变化了，资金流动方向并未逆转，步子亦未放缓，”国信证券宏观分析师钟正生亦认为。
事实上，出于国内调结构和金融改革要求，偏紧的货币政策将在未来一段时内持续。陈龙认为，在对地方融资平台和房地产资金需求没有有效管控之前，央行不大可能会降低资金利率、增加货币供给，“如果盲目地放松货币政策，只会继续吹大泡沫，反而会积累更大的债务风险。”
他表示，从近日闭幕的中央经济工作会议内容来看，高层似乎已经有了化解风险与转型升级先后顺序的考量。因此，央行短期内应该会继续贯彻前期偏紧的货币政策，控制债务杠杆和金融风险，但更深层次的改革思维和操作可能已经在酝酿当中。
“不排除年底利率波动时逆回购的可能性，但其频率和规模可能都会减少，反而非公开操作可能加大 。”他认为。
**财政存款投放考量**
宏源证券固定收益分析师邓海清认为，此次资金利率上行幅度过快，明显超市场预期，直接原因可能是SLF到期未续作，或者年末银行考核压力及资产表内外腾挪出现问题。
不过央行不为所动，财政存款投放或是其考量因素之一。华北一银行交易员指出，财政存款的年底投放暂时还没有感觉到对流动性有很大改善，按照数据推测，财政资金现在还有近2.5万亿的积余。因此不排除央行认为财政资金投放后，市场流动性应该不会紧张。
央行此前数据显示，今年财政存款投放规模远低于往年，11月仅为435亿。而1-11月财政存款累计增加2.05万亿元，去年全年累计则为减少1,974亿元。要达到去年的水平，最后一个月的财政投放规模要超2万亿元。
此外，外汇占款的被动投放，亦是央行公开市场保持静默的一大原因。
“外汇占款继续天量热钱流入较大，央行有对冲的需要。且美联储的退出QE路线给予央行或者中国的高层可能只有一年的时间，央行必须在这相对明朗的时间内加速降杠杆、调结构和金融改革，才能避免于全球流动性收缩相冲而导致金融危机，”陈龙指出。
央行周二公布的数据显示，11月全部金融机构新增外汇占款3,979亿元人民币，较上月的4,416亿元有所回落，但仍处于相对高位。
央行公开市场操作年初以逆回购发端，随后停逆转正，并在5月重启央票发行。经历6月“钱荒”后，7月末央行又重启逆回购，期间并伴随数次三年央票的到期续发。而自10月起，逆回购操作方面，七天和14天的一周双次、仅保留七天的一周单次，以及零操作均有出现。
本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)
回笼 投放
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正回购 (周二) --
(周四) --
逆回购 (周二) --
(周四) --
央票到期 --
央票到期续做 --
正回购到期 --
逆回购到期 --
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净回笼 -- (完) (审校 张喜良)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币