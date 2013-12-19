重温稿-《分析》中国央行出手SLO安抚市场，稳中偏紧政策基调不改

* 资金利率飙升，公开市场继续“零操作”

* 央行SLO出手驰援资金面，稳定市场预期

* 资金紧张或为时点性因素，仍需继续观察

* 美联储QE紧缩考验政策调控

* 央行货币政策仍将维持稳中偏紧

作者 吴芳

路透上海12月19日 - 面对资金利率飙升，中国央行本周继续在公开市场维持零操作无疑令市场大失所望，但其后一纸SLO(短期流动性调节工具)公告又略微安抚了市场濒临绷断的神经。这亦表明，尽管稳中偏紧政策基调不改，但央行不会袖手旁观资金利率大幅波动，以稳定市场预期。

业内人士指出，当前流动性收紧或仅为时点性因素，且年底财政存款集中投放亦将助益资金面；鉴于央行此前SLO操作结果一般滞后一个月才对外披露，此次仅宣示SLO但未公布具体细节，安抚意图较为明显，预计央行仍会灵活操作，以精准调控流动性。

而对于美联储逐步退出QE(量化宽松)，他们认为，虽然当前国际宏观经济变数较多，且FED已迈出收缩流动性的第一步，但从数量上看手段相对温和，因此对新兴经济体的传导效应较小，短期之内中国货币政策发生根本性转变的概率不大。

“央行还是出手安抚市场情绪了，资金紧张的时候投放点资金，主要还是为了稳定预期吧，”上海一银行交易员表示，虽然没有透露具体的操作金额和期限，但是至少市场情绪不至于太过于恐慌。

央行今日稍晚在其官方微博称，近期，已据市场流动性状况通过SLO向市场适度注入流动性。如必要，将据财政支出进度情况，继续向符合条件金融机构通过SLO提供流动性支持。未来，将视流动性余缺情况灵活运用SLO调节市场流动性。

华中一银行交易员称，“SLO期限更短，七天以内的期限，更灵活，显示央行并不希望资金面过于宽松但也不希望过于紧张，所以采用SLO更加精准地调控流动性，其实主要还是怕现在投放流动性万一将来财政投放得超预期，到时资金面太宽松。”

央行在年初创设SLO后，在10月进行了首次操作，总金额为590亿元，期限两天，利率4.5%。SLO原则上在公开市场常规操作的间歇期使用，期限以七天期以内短期回购为主，遇节假日可适当延长，操作结果滞后一个月对外披露。可参与机构包括12家中国大中型银行。

“未来SLO就是看财政投放的节奏啊，要没放就再给点，要放了就停了，蛮灵活的,”华北一银行交易员称，不过也就是给市场注入稳定剂而已，货币政策稳中偏紧基调应该不会变。

本周以来，月中补缴存款准备金压力、财税上缴以及央行常备借贷便利(SLF)余额本月或仍呈缩减态势等多因素叠加下，资金面紧张情势不断加剧。而央行公开市场未以逆回购驰援，令机构大为失望，推动今日隔夜和七天质押式回购利率盘中双双再刷新下半年高点。

业内人士周四稍早透露，央行公开市场今日将不进行任何操作，连续第二周单周“零操作”。据此计算，本周将既无投放亦无回笼。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选：link.reuters.com/rar55v

**外围流动性变数考验政策调控**

尽管美联储缩减QE规模会对中国国内流动性造成干扰，并对央行货币政策调控带来新挑战，但因短期内其传导效应有限，加之央行政策工具选择多样化，预计央行短期仍将灵活操作，在防范金融风险的同时保持经济平稳增长。

美联储周三表示，将把每月购债规模缩减100亿美元，至750亿美元。抵押支持证券和美国公债每月购买规模将于1月开始各自削减50亿美元。但FED亦表明会在较长时间维持"近零利率"。

“国内外还是有些隔离的，短期没那么强的传导，中长期影响较大。”上述北京券商分析师认为。

东莞银行金融市场部分析师陈龙指出，美国虽缩减QE规模，短期来看还不会全面退出，这其实给了中国央行一定的操作空间，即在QE全面退出前，全球流动性不会收缩，只是扩张的速度放缓。

“这次联储退出冲击不大，或者效应只是在慢慢显现，明年上半年货币政策放松很难，中长期要看宏观环境变化了，资金流动方向并未逆转，步子亦未放缓，”国信证券宏观分析师钟正生亦认为。

事实上，出于国内调结构和金融改革要求，偏紧的货币政策将在未来一段时内持续。陈龙认为，在对地方融资平台和房地产资金需求没有有效管控之前，央行不大可能会降低资金利率、增加货币供给，“如果盲目地放松货币政策，只会继续吹大泡沫，反而会积累更大的债务风险。”

他表示，从近日闭幕的中央经济工作会议内容来看，高层似乎已经有了化解风险与转型升级先后顺序的考量。因此，央行短期内应该会继续贯彻前期偏紧的货币政策，控制债务杠杆和金融风险，但更深层次的改革思维和操作可能已经在酝酿当中。

“不排除年底利率波动时逆回购的可能性，但其频率和规模可能都会减少，反而非公开操作可能加大 。”他认为。

**财政存款投放考量**

宏源证券固定收益分析师邓海清认为，此次资金利率上行幅度过快，明显超市场预期，直接原因可能是SLF到期未续作，或者年末银行考核压力及资产表内外腾挪出现问题。

不过央行不为所动，财政存款投放或是其考量因素之一。华北一银行交易员指出，财政存款的年底投放暂时还没有感觉到对流动性有很大改善，按照数据推测，财政资金现在还有近2.5万亿的积余。因此不排除央行认为财政资金投放后，市场流动性应该不会紧张。

央行此前数据显示，今年财政存款投放规模远低于往年，11月仅为435亿。而1-11月财政存款累计增加2.05万亿元，去年全年累计则为减少1,974亿元。要达到去年的水平，最后一个月的财政投放规模要超2万亿元。

此外，外汇占款的被动投放，亦是央行公开市场保持静默的一大原因。

“外汇占款继续天量热钱流入较大，央行有对冲的需要。且美联储的退出QE路线给予央行或者中国的高层可能只有一年的时间，央行必须在这相对明朗的时间内加速降杠杆、调结构和金融改革，才能避免于全球流动性收缩相冲而导致金融危机，”陈龙指出。

央行周二公布的数据显示，11月全部金融机构新增外汇占款3,979亿元人民币，较上月的4,416亿元有所回落，但仍处于相对高位。

央行公开市场操作年初以逆回购发端，随后停逆转正，并在5月重启央票发行。经历6月“钱荒”后，7月末央行又重启逆回购，期间并伴随数次三年央票的到期续发。而自10月起，逆回购操作方面，七天和14天的一周双次、仅保留七天的一周单次，以及零操作均有出现。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 (周二) --

(周四) --

逆回购 (周二) --

(周四) --

央票到期 --

央票到期续做 --

正回购到期 --

逆回购到期 --

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