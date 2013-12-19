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货币新闻 | 2013年 12月 19日 星期四 21:34 BJT

表格：美国12月14日当周初请失业金人数升至37.9万，创3月以来最高

路透12月19日 - 美国劳工部周四公布：

* 美国一周续请失业金人数为288.4万人(预估为278.0万人)

* 美国一周初请失业金人数四周均值为34.4万人

* 美国一周初请失业金人数为37.9万人(预估为33.4万人)

* 美国一周初请失业金人数创下3月来最高

周段　 初请失业金人数 四周平均值　 续领失业金人数 保险失业率

12/14/13 379,000 343,500 -- --

12/07/13 369,000-R 330,250-R 2,884,000 2.2

11/30/13 305,000-R 324,000-R 2,790,000-R 2.1

11/23/13 321,000 333,000 2,757,000-R 2.1

11/16/13 326,000 339,250 2,765,000 2.1

11/09/13 344,000 345,250 2,867,000 2.2

11/02/13 341,000 349,750 2,810,000 2.2

10/26/13 346,000 357,750 2,874,000 2.2

* R--为修正值 (完)

(编译 田建华; 审校 王洋)
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