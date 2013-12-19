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货币新闻 | 2013年 12月 19日 星期四 23:09 BJT

表格：美国11月成屋销售较前月下滑4.3%，年率为490万户--NAR

路透12月19日 - 全美不动产协会(NAR)周四公布，美国11月成屋销售较前月下滑4.3%，年率为490万户，预估为503万户。10月确认为512万户。

经季节调整后的11月成屋销售数据如下:

11月 　10月 10月初值 9月 2012年11月 销售量年率(百万户) 4.90 5.12 5.12 5.29 4.96

　11月 10月 10月初值 2013年11月/2012年11月 变动率(%) -4.3 -3.2 -3.2 -1.2

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