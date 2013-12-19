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货币新闻 | 2013年 12月 20日 星期五 00:37 BJT

表格：美国财政部续发五年期TIPS得标利率为负0.375%，投标倍数为2.54

路透华盛顿12月19日 - 美国财政部称，其标售的五年期通膨保值债券(TIPS)的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 -0.375 中值 -0.441 低值 -0.500 价格/得标 价格 103.227104 高值得标比率 35.43% 投标倍数 2.54 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 16,000,012,200 总投标 40,602,702,200 竞争性投标得标 15,988,810,000 非竞争性投标得标 11,202,200 FED附加 0 初级市场交易商投标 28,021,000,000 初级市场交易商得标 6,576,860,000 直接投标 4,260,000,000 直接投标得标 　 2,291,450,000 间接投标 8,310,500,000 间接投标得标 7,120,500,000 发行细节 发行日 2013/12/31 到期日 2018/04/15 CUSIP码 912828UX6 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面,请点选 ;债券发行相关报导请点选

(编译 母红; 审校 张明钧)
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