版本:
中国
货币新闻 | 2013年 12月 20日 星期五 02:07 BJT

表格: 美国财政部标售七年期公债得标利率为2.385%，投标倍数为2.45

路透华盛顿12月19日 - 美国财政部称，七年期公债的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 2.385 中值 2.338 低值 2.270 价格/得标 价格 99.935882 高值得标比率 59.56% 投标倍数 2.45 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 29,000,005,700 总投标 71,021,354,900 竞争性投标得标 28,985,000,800 非竞争性投标得标 15,004,900 FED附加 0 初级市场交易商投标 47,929,000,000 初级市场交易商得标 11,941,470,000 直接投标 10,415,000,000 直接投标得标 4,945,000,000 间接投标 12,662,350,000 间接投标得标 12,098,530,800 发行细节 发行日 2013/12/31 到期日 2020/12/31 CUSIP码 912828A83 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选 ；债券发行相关报导请点选

(编译 母红; 审校 张明钧)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐