纽约期市：ICE原糖期货大涨，罗布斯塔咖啡受越南供给疑虑冲击下跌

路透纽约/伦敦12月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖周四跳涨，自上日创下的三年半低位回升，技术面呈现超卖带动买气。伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)罗布斯塔咖啡期货下跌，因预期最大供应国越南将有新增供给。
可可期货走高，美国联邦储备理事会(FED/美联储)缩减购债计画提供支撑，也带动股市冲高。
欧洲股市周四大涨，此前美联储宣布缩减购债的同时，声称将在较之前承诺更长的时间内保持指标利率在低位。
1734GMT，ICE-3月原糖期货 上涨0.27美分或1.7%，报每磅16.16美分，因严重超卖及价格偏低引发买气。
该近月合约周三一度跌至每磅15.86美分，创近月合约自2010年7月以来最低，14日相对强弱指标(RSI)来到14附近，创下近月合约自1982年以来的最低RSI水准。
商品交易谘询机构Atlantic Capital Advisors资深合伙人Nick Gentile表示，“现在见到的状况结合了末端用低位户买进、空头回补，以及宏观基金可能在低档承接等多种交易形态。”
Liffe-3月白糖期货 上涨5.30美元，或1.2%，报每吨438.70美元，周三一度触及2010年5月以来最低432.50美元。
Liffe-3月罗布斯塔咖啡期货 下跌15美元，或0.9%，收报每吨1,684美元，因预期越南方面将有供应入市。
越南罗布斯塔咖啡价格本周低于伦敦期货价格，为2月以来首见。
多位分析师表示，近几周来罗布斯塔咖啡价格表现在大宗商品中居前，料将回落。
ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 下跌0.65美分，或0.6%，报每磅1.1530美元。
Liffe-5月可可期货 收涨5英镑，或0.3%，报每吨1,766英镑，固守在逾一个月来的区间1,711-1,788英镑之内。
伦敦市场呈现逆价差，意味着市场预期供给吃紧。
ICE-3月可可期货 上涨21美元或0.8%，收报每吨2,791美元。(完)
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(编译 张明钧; 审校 母红)