芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，逢低承接买盘浮现

路透12月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四收高，交易商表示，市场出现逢低承接买盘，而1月合约跌至近一个月低位后卖盘转弱，之后出现技术性买盘。
1月大豆合约 收涨3美分，报每短吨13.27美元。
美国农业部表示，上周出口2013/14年大豆41.56万吨，低于预估的70-90万吨。
南美洲天气总体良好，有助于作物收割，不过阿根廷部份地区的乾旱疑虑升温。
1月大豆合约处于所有关键移动均线之上，9日相对强弱指标为50。
1月豆油期货 结算价报39.33美分，上涨0.27美分。
1月豆粕合约 收涨0.6美元，报每短吨441.8美元。
今日CBOT大豆预估成交量为250,948口，豆粕为74,070口，豆油为89,650口。
以下为CBOT农产品期货在1942 GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 430.50 5.50 1.3% -38.3%
CBOT大豆 1326.00 3.00 0.2% -6.5%
CBOT豆粕 441.80 0.60 0.1% 5.0%
CBOT豆油 39.38 0.27 0.7% -19.9%
CBOT小麦 610.50 -2.00 -0.3% -21.5%
CBOT稻米 1536.00 9.50 0.6% 3.4%
EU小麦 208.25 0.75 0.4% -16.8%
NYMEX原油期货 98.63 0.97 1.0% 7.4%
道琼工业指数 16,173 5 0.0% 23.4%
现货金 1195.60 -22.02 -1.8% -28.6%
欧元/美元 1.3654 -0.0029 -0.2% 3.5%
美元指数 80.6420 0.5370 0.7% 1.1%
波罗的海
乾散货指数 2134 -22 -1.0% 205.3%
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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 张明钧; 审校 母红)