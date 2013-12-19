美国债市：公债价格续跌，美联储决议效应发酵

* 财政部标售290亿美元七年期公债，需求良好
* 市场进行收益率曲线趋陡交易
路透纽约12月20日 - 美国公债价格周四仍处于跌势，上日美国联邦储备理事会(FED/美联储)称将会缩减每月购债规模100亿美元，同时暗示维持指标利率于低档的时间将较先前承诺还要长。
财政部周四标售290亿美元七年期公债 ，收益率(殖利率)达2.385%，创下2011年6月以来最高。初级市场交易商买进41.2%，11月时为49.79%。
投资人买进新债的慾望并不旺盛，此前即将卸任的美联储主席贝南克发表声明指出，美联储可能会稳步降低购债规模，暗示这套量化宽松计画可能在2014年底前后告终。
“量化宽松的助力很强大，如今则开始走下坡，”芝加哥Aurora Investment Management总裁暨投资经理Scott Schweighauser表示。“如今缩减购债已然成真，人们开始思考新的均衡利率水准为何。”
指标10年期公债价格 下跌13/32，收益率升至2.933%。30年期公债价格 则上涨，收益率报3.906%。
五年期公债表现落后，周三该券种的标售结果欠佳。七年期公债表现亦较差。
“市场展开收益率曲线趋陡交易，导致中期债券的价格走跌，”纽约ED&F Man Capital固定收益利率联席主管Thomas di Galoma表示。
在贝南克暗示买债计画可能会在明年底前结束后，市场周三做出负面回应。美联储同时表示，在美国失业率低于6.5%之后，联邦基金利率可能还是会维持在0-0.25%区间很长一段时间，特别是若通胀率持续低于2%。
“联邦公开市场委员会(FOMC)决定将每月购债规模降至750亿美元，但前瞻指引提高质量则抵销其效应，”高盛分析师在一份研究报告中指出。
高盛分析师称，美联储对于美国经济前景的评估“略趋乐观”，而其声明“略较预期强硬”。
美联储公布决议后次日，新的经济数据未能对债市提供太多支撑力道。
美国最新一周的初请失业金人数大幅弹升。另一方面，产业数据显示11月成屋销售较前月下滑4.3%，年率降至一年低点。费城联邦储备银行区域制造业活动指数则仅呈现小幅上升。
尽管如此，Jefferies首席金融分析师Ward McCarthy表示，初请失业金人数跳升应该被解读为年末假日造成的波动，而不是劳动市场一夕间恶化。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 99-25/32 (-02/32) 0.364
五年期公债 99-10/32 (+19/32) 1.642
10年期公债 98-15/32 (-12/32) 2.931
30年期公债 97-10/32 (+07/32) 3.904(完)
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(编译 张明钧; 审校 龚芳)