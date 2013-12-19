修正-美国股市：继昨日大涨后陷于清淡交投，但道指微涨仍收于纪录高位

(更正：内文第一段“美国股市个股”周四多数收平有误，应为“美国股市股指”)

* 道指连续第二日收于纪录高位

* 甲骨文在业绩公布后上扬，红帽尾盘上涨

* 美国初请失业金人数接近九个月高位，成屋销售下滑

路透纽约12月19日 - 美国股市个股周四多数收平，因投资者在前一日大涨后暂时停手，不过道指连续第二日收于纪录收盘高位。

Nasdaq指数小幅收低，因科技股疲弱，但甲骨文 在前一日公布业绩后上扬，限制了指数跌幅。

尽管如此，成交量却降至平均水准以下。许多投资者已经在即将到来的假期前锁定今年获利。根据BATS交易数据，美股所有交易平台成交量共计约为55.3亿股。

纽约Premier Wealth/First Allied Securities资深财富策略师Mark Martiak称，“预计成交将继续保持清淡，没有多少卖盘。”

美联储周三宣布，从明年1月开始，将月度购债规模削减100亿美元至750亿，同时还暗示，在可预期的未来将继续维持超低利率水准。美股随后在当日大涨，道指和标普500指数录得两个月来最大单日涨幅。