金砖国家：12月19日股汇市收盘纵览

路透12月20日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月19日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 周四收低0.21%，报990.65点。
中国股市：沪综指收跌1%续创一个月新低，资金面趋紧压制市场
香港股市：收于五周低点，受内地股市疲弱拖累
中国汇市：人民币即期低开高收，美国QE退场影响仅“一日游”
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拉美股市：巴西股市触及逾一周最高位，此前美联储表示将开始缩减货币刺激措施，从而打消了近几个月笼罩市场的疑虑。Bovespa指标股指 在四个交易日内上涨三日，周四涨0.66%，报50,896.69点。
拉美汇市：拉美货币下跌，对美联储缩减购债的乐观反应消退
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南非股市：微幅收高，与全球主要市场走势一致，因美联储温和缩减刺激措施，但大宗商品价格下跌打压矿产类股。Top-40绩优股指数 涨1.03%，报39,607.30点。综合指数 升0.92%，报44,327.84点。
南非汇市：兰特兑美元走贬，美联储缩减购债扶持美元
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印度股市：收低，在八个交易日内第七天下跌，因ICICI银行等绩优股在美联储宣布开始缩减刺激措施后下跌，美联储此举令人担心外资抛盘。指标BSE指数 跌0.73%，或151.24点，报20,708.62点；NSE指数 下滑0.81%，或50.50点，报6,166.65点，收于重要的心理关口6,200点下方。
印度汇市：印度卢比连续第三日下跌，与新兴市场货币走势一致，此前美联储开始缩减刺激措施；但卢比跌幅较小，因印度经常帐赤字大幅下降，卢比似乎不太易受打压。卢比兑美元 收报62.14/15，周三收报62.09/10。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,430.110点。MSCI明晟俄罗斯指数 涨0.5%，报780.43点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.54%报32.9900卢布；卢布兑欧元 升0.37%报45.0300卢布。(完)
(编译 于春红; 审校 龚芳)