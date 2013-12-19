《美债周五展望》公债价格续跌，美联储决议效应发酵

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容略有调整)
* 财政部标售290亿美元七年期公债，需求良好
路透纽约12月20日 - 美国公债价格周四仍处于跌势，上日美国联邦储备理事会(FED/美联储)称将会缩减每月购债规模100亿美元，同时暗示维持指标利率于低档的时间将较先前承诺还要长。
投资人买进新债的慾望并不旺盛，此前即将卸任的美联储主席贝南克发表声明指出，美联储可能会稳步降低购债规模，暗示这套量化宽松计画可能在2014年底前后告终。
周四针对华尔街顶级公司进行的一份调查显示，18家初级市场交易商目前预计购债计划将于明年9-12月期间结束。
“量化宽松的助力很强大，如今则开始走下坡，”芝加哥Aurora Investment Management总裁暨投资经理Scott Schweighauser表示。“如今缩减购债已然成真，人们开始思考新的均衡利率水准为何。”
指标10年期公债价格 下跌13/32，收益率升至2.935%。30年期公债价格 则上涨4/32，收益率报3.910%。
五年期公债表现落后，周三该券种的标售结果欠佳。七年期公债表现亦较差，财政部周四出售了290亿美元七年期债。
在贝南克暗示买债计画可能会在明年底前结束后，市场周三做出负面回应。美联储同时表示，在美国失业率低于6.5%之后，联邦基金利率可能还是会维持在0-0.25%区间很长一段时间，特别是若通胀率持续低于2%。
周四接受访问的两家初级市场交易商预计美联储将在2015年7月前上调隔夜利率，而且这两家均认为会在第二季度。其余受访者认为会在2015年稍晚或者2016年。
“联邦公开市场委员会(FOMC)决定将每月购债规模降至750亿美元，但前瞻指引提高质量则抵销其效应，”高盛分析师在一份研究报告中指出。
高盛分析师称，美联储对于美国经济前景的评估“略趋乐观”，而其声明“略较预期强硬”。
美联储公布决议后次日，新的经济数据未能对债市提供太多支撑力道。
美国最新一周的初请失业金人数大幅弹升。另一方面，产业数据显示11月成屋销售较前月下滑4.3%，年率降至一年低点。费城联邦储备银行区域制造业活动指数则仅呈现小幅上升。
尽管如此，Jefferies首席金融分析师Ward McCarthy表示，初请失业金人数跳升应该被解读为年末假日造成的波动，而不是劳动市场一夕间恶化。 (完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 侯向明； 审校 杜明霞)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币