《美债周五展望》公债价格续跌，美联储决议效应发酵

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容略有调整)

* 财政部标售290亿美元七年期公债，需求良好

路透纽约12月20日 - 美国公债价格周四仍处于跌势，上日美国联邦储备理事会(FED/美联储)称将会缩减每月购债规模100亿美元，同时暗示维持指标利率于低档的时间将较先前承诺还要长。

投资人买进新债的慾望并不旺盛，此前即将卸任的美联储主席贝南克发表声明指出，美联储可能会稳步降低购债规模，暗示这套量化宽松计画可能在2014年底前后告终。

周四针对华尔街顶级公司进行的一份调查显示，18家初级市场交易商目前预计购债计划将于明年9-12月期间结束。

“量化宽松的助力很强大，如今则开始走下坡，”芝加哥Aurora Investment Management总裁暨投资经理Scott Schweighauser表示。“如今缩减购债已然成真，人们开始思考新的均衡利率水准为何。”

指标10年期公债价格 下跌13/32，收益率升至2.935%。30年期公债价格 则上涨4/32，收益率报3.910%。

五年期公债表现落后，周三该券种的标售结果欠佳。七年期公债表现亦较差，财政部周四出售了290亿美元七年期债。

在贝南克暗示买债计画可能会在明年底前结束后，市场周三做出负面回应。美联储同时表示，在美国失业率低于6.5%之后，联邦基金利率可能还是会维持在0-0.25%区间很长一段时间，特别是若通胀率持续低于2%。

周四接受访问的两家初级市场交易商预计美联储将在2015年7月前上调隔夜利率，而且这两家均认为会在第二季度。其余受访者认为会在2015年稍晚或者2016年。

“联邦公开市场委员会(FOMC)决定将每月购债规模降至750亿美元，但前瞻指引提高质量则抵销其效应，”高盛分析师在一份研究报告中指出。

高盛分析师称，美联储对于美国经济前景的评估“略趋乐观”，而其声明“略较预期强硬”。

美联储公布决议后次日，新的经济数据未能对债市提供太多支撑力道。

美国最新一周的初请失业金人数大幅弹升。另一方面，产业数据显示11月成屋销售较前月下滑4.3%，年率降至一年低点。费城联邦储备银行区域制造业活动指数则仅呈现小幅上升。

尽管如此，Jefferies首席金融分析师Ward McCarthy表示，初请失业金人数跳升应该被解读为年末假日造成的波动，而不是劳动市场一夕间恶化。 (完)

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