拉美汇市：拉美货币下跌，对美联储缩减购债的乐观反应消退

路透里约热内卢12月19日 - 拉美货币周四走软，因最初对美联储缩减购债速度的乐观反应消退，转而疑虑未来削减刺激。

巴西央行决定明年将例行干预汇市的速度降低一半，进一步令巴西雷亚尔 承压。墨西哥披索 以0.8%的跌幅领跌，因投资者趁周三美联储决定后的涨势了结获利。

美国10年期公债收益率 上扬，投资者思考他们应为新兴市场资产支付多少溢价，因若美国未来公布的就业数据继续强劲，可能鼓励美联储比预期提早继续撤出刺激。

但花旗新兴市场策略师Dirk Willer反对这一看法，称将接任美联储主席的叶伦可能比许多美联储投票委员更温和。

墨西哥披索周四午后交投在12.9790附近，测试14日移动均线。

巴西雷亚尔跌0.65%报2.3553。

一些投资者质疑，巴西央行决定减少通过例行干预计划供应的货币互换是否正确。

“随着美联储缩减购债，新兴市场货币料承压，所以我们认为这不是正确信号。更好的做法是或者维持当前干预规模，或者略微增加，”Brown Brothers Harriman策略师在一份研究报告中指出。(完)

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