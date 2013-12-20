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债券 | 2013年 12月 20日 星期五 08:16 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--12月20日-12月27日

路透12月19日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特
别说明外均为GMT时间。
                          
 日期   时间   国家   规模  发行细节
 12/23  1350   法国         标售国库券(BTF)
 12/25         日本         两年期公债
 12/27         意大         标售债券
               利           
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
      
    全球重要经济事件一览表       
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    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 李爽  审校 戴素萍)

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