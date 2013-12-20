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债券 | 2013年 12月 20日 星期五 08:47 BJT

《汇市简讯》欧元在1.3640美元下方停止单被触发，因美元获全线买需

0031GMT

* 欧元/美元在1.3640下方的停止单被触发后，下滑至1.3636

* 欧元/美元受到支撑，因主权账户买入，但这已被填补

* 支撑位在1.3615，此处是1.3295/1.3812走势的38.2%回档位 (完)

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