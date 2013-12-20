《汇市简讯》欧元在1.3640美元下方停止单被触发，因美元获全线买需

韩国金融市场：股汇市近收平，反映特朗普政策不确定性及春节效应
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 张明钧/侯雪苹；审校 艾茂林/高琦)
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* 欧元/美元在1.3640下方的停止单被触发后，下滑至1.3636
* 欧元/美元受到支撑，因主权账户买入，但这已被填补
* 支撑位在1.3615，此处是1.3295/1.3812走势的38.2%回档位 (完)
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韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 张明钧/侯雪苹；审校 艾茂林/高琦)
路透上海1月24日 - 中国农业银行、天津银行等公布2017年同业存单发行计划，至此， 已有289家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模132,426亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA- 江
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.245% +0.0 -0.245% 五年期公债 -0.135% +0.0 -0.135% 10年期公债 0.045% -0.5 0.050% 20年期公债 0.610% -1.0 0.620% 30年期公债 0.780% -0.5 0.785% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.40 +0.15 150.25 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货