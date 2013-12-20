港报社评：超市疑似反竞争行为，竞委会有责主动查清--明报12月20日

消委会发表《杂货零售市场研究报告》，发现本港大型连锁超市一些经营手法，有疑似反竞争行为。竞争事务委员会（下称竞委会）未正式运作，《竞争条例》也未生效，基于连锁超市经营手法是否对消费者不利的问题，已经困扰市民很长时间，竞委会应该宣示正式运作之后，第一件事会对连锁超市的经营手法展开调查，使消费者的利益得到保障。

消委会在没有调查权的情况下，今次主要透过访问供应商，总结出7 项情况，关乎连锁超市是否利用其市场权势，在地区市场层面上影响产品价格、质量及产品服务类别范围等；消委会的质疑呼之欲出，只是未能提供充分证据证明。有关7项情况，其中两项涉及疑似违反《竞争条例》。

一项是部分连锁超市要求对售卖的货品享有独家销售权，若持续长时间，供应商及其他零售商未能为消费者提供替代选择，则限制了消费者在市场的选择；另一项是有零售商利用议价能力向供应商施压，威胁如供应商不阻止零售商的竞争对手以低价售货，可能停止与供应商交易。这两项情况，分别疑似限制了消费者选择和有合谋定价之嫌，若属实，抵触了《竞争条例》相关规定。

至于其他情况，消委会报告显示，包括供应商要缴付上架费及广告费；零售商投诉供应商供货给竞争对手；供应商要负责退货和承担所需成本；零售商生产自家品牌与供应商的品牌竞争等。

近年，领汇管理的商场，大多只见大型连锁超市。目前情况，若反映连锁超市营运者及领汇作綑绑式租务安排，因而享有明显价格优势，则个别店舖营运者未必有能力与领汇作类似租务安排，就出现被排挤的结果。消委会的报告认为，这种情况使市场新参与者难以租用合适店舖，限制了引入超市新竞争者的机会。

本港有关反竞争行为的法例和组织，已经分别通过，一些已经生效，只是竞委会正在拟备执法指引，需要经过谘询和立法会通过等程序，预期到2015年才可与《竞争条例》一并生效。

竞委会为反竞争行为而设立，搞清楚大型连锁超市的经营手法，对竞委会是极大考验，也可体现竞委会成立的目的和意义.(A04)