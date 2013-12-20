基金产业：美国股票基金最新一周资金净流出规模为逾两年最大--理柏

路透纽约12月19日 - 汤森路透旗下理柏(Lipper)周四公布数据显示，美国投资者最近一周从股市撤资133亿美元，为2011年9月最大资金流出规模。

同期低风险货币市场基金资金流出313亿美元，亦为10月以来最大流出规模。

应税债券基金也有42亿美元的资金流出，为6月以来最大流出规模。高收益债券基金资金流出约8.76亿美元，为六周最大流出规模。